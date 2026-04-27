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विकेट लेने के बाद भी क्यों जश्न नहीं मनाते सुनील नरेन? सुपर ओवर में हीरो बनने के बाद खुद किया खुलासा

Apr 27, 2026 12:46 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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उनसे सवाल किया गया कि आप विकेट लेने के बाद भी जश्न क्यों नहीं मनाते हैं और खुशी जाहिर क्यों नहीं करते हैं, जिसका खुलासा आज सुनील नरेन ने अपने ही मुंह से कर दिया। जानिए उन्होंने क्या-क्या कहा?

विकेट लेने के बाद भी क्यों जश्न नहीं मनाते सुनील नरेन? सुपर ओवर में हीरो बनने के बाद खुद किया खुलासा

आईपीएल 2026 के 38वें मुकाबले में रविवार रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सुनील नरेन ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसे वर्षों याद रखा जाएगा। 26 अप्रैल लखनऊ सुपर जायंटस् और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के स्कोर बराबर हो गया और नतीजा सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर से पहले दोनों ही टीमें 20 ओवर में 155-155 का स्कोर ही बना सकीं। सुपर ओवर शुरू होते ही केकेआर के कप्तान ने अपनी टीम की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा अनुभवी सुनील नरेन को दिया। केकेआर की ओर से सुपर ओवर डालने आए सुनील नरेन ने पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन को शून्य के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद अगली गेंद पर पंत ने 1 रन लिया और स्ट्राइक पर एडेन मार्करम आए जिन्हें नरेन ने एक बार फिर रिंकू के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह एलएसजी ने सुपर ओवर में सिर्फ 1 रन बनाया और सामने वाली टीम को 2 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे रोममैन पॉवेल के साथ बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह ने प्रिंस यादव की पहली ही गेंद पर चौका जड़कर हासिल कर लिया और टीम को इस सीजन दूसरी जीत दिलाई।

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विकेट लेने के बाद भी जश्न क्यों नहीं मनाते सुनील?

सुनील नरेन ने अपने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर पोस्ट मैच प्रजेंटेशन के दौरान बात की। उनसे पहला प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्हें सुपर ओवर में गेंदबाजी करना पसंद है। इसके जबाव में उन्होंने कहा- "मुझे लगता है कि जब आप गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तो आपके पास ऐसा करने का मौका होता है। यह हमेशा एक मुश्किल स्थिति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप पहले सुपर ओवर में गेंदबाजी करते हैं तो यह थोड़ा आसान हो जाता है।" सुनील नरेन से उनके एक जैसे रिएक्शन रहने के बारे में भी पूछा गया। उनसे सवाल किया गया कि आप विकेट लेने के बाद भी जश्न क्यों नहीं मनाते हैं और खुशी जाहिर क्यों नहीं करते हैं, जिसका खुलासा आज सुनील नरेन ने अपने ही मुंह से कर दिया। उन्होंने कहा- "मुझे लगता है कि क्रिकेट इतना मुश्किल है कि जश्न के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप बल्लेबाजों और खेल में आपको क्या करना है, इसके बारे में सोचते हैं, तो जश्न मेरी सबसे कम चिंता होती है।"

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क्या यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ ओवर था?

क्या यह आपके द्वारा फेंके गए सर्वश्रेष्ठ ओवरों में से एक था के जवाब में नरेन ने कहा- "हां, यह बेहतरीन ओवरों में से एक था। मुझे लगता है कि जाहिर है इस स्थिति ने इसे थोड़ा और बेहतर बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही, मैं टीम के लिए खुश हूं। मुझे लगता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं और लय हासिल करने के लिए आपको इस तरह के मैचों की जरूरत होती है। मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक-एक मैच करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हम अच्छी स्थिति में होंगे।" त्यागी के 20वें ओवर के बारे में विचार वक्त करते हुए नरेन बोले- "मुझे लगता है कि यह हमेशा मुश्किल होता है और मेरा मतलब यही है, मुझे लगता है कि आप कितने भी सीनियर हों, कितने भी जूनियर हों, आखिरी ओवर फेंकना, चाहे आप बचाव करें, चाहे आप किसी को भी गेंदबाजी करें, यह मुश्किल ही होगा। और मुझे लगता है कि वह पूरे सीजन में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब है, आप उन चीजों के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जाहिर है यह सीखने की प्रक्रिया है और हर गलती को सुधारने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि जब टीम में बदलाव आया, तो इसकी शुरुआत सीनियर खिलाड़ियों से ही होनी थी।"

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किसने लिया सुनील नरेन से सुपर ओवर कराने का निर्णय

उन्हें कप्तान और टीम द्वारा सुपर ओवर पकड़ाए जाने के बारे में उन्होंने कहा "मुझे लगता है कि पूरी टीम ने मेरा साथ दिया, इसलिए मुझे लगता है कि जब सभी ने एक ही बात कही, तो यह काफी आसान हो गया और जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा, पहले गेंदबाजी करने से आप थोड़ा और आराम कर सकते हैं, हालांकि यह बहुत आरामदेह स्थिति नहीं होती है।" उनसे पूछा गया कि आपको गेंदबाजी करने का निर्णय किसने लिया तब नरेन ने कहा "मुझे लगता है कि सभी कोच स्टाफ ने कहा, सुनील, तुम गेंदबाजी करोगे, और मैंने बस कहा, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है।"

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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