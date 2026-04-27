लगातार 5वां मैच हारने के बाद आंय-बांय करने लगे ऋषभ पंत, कहा- हमें ब्रेक की जरूरत है, किस पर फोड़ा हार का ठीकरा?
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान ऋषभ पंत से पूछा गया कि इस मैच और हार के बारे में आपके क्या विचार हैं तब उन्होंने जो जबाव दिए वे उनके मन:स्थिति की कहानी बयान करते हैं। उन्हें सीधे शब्दों में कहा कि यहां से हमें ब्रेक लेने की जरूरत है और टीम के बारे में विचार करने की जरूरत है।
आईपीएल 2026 लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए किसी बुरे सपने की तरह बीत रहा है। टीम ने अब तक कुल 8 मैच खेले हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत हाथ लगी है और 6 मैच हारे हैं। टीम बीते कुछ हफ्ते से खराब फॉर्म से जूझ रही है और उसने अपने पांच लगातार मैच गंवा दिए हैं। केकेआर के खिलाफ रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबला में सुपर ओवर तक खिंचे मुकाबले में शिकस्त झेलने और हार का पंजा लगाने के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत काफी निराश दिखे। उनकी मानसिक स्थिति क्या थी और वे कैसा महसूस कर रहे थे इंटरव्यू में उनके द्वारा कहे गए शब्दों से साफ झलकता है।
यहां से हमें ब्रेक की जरूरत है- पंत
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान ऋषभ पंत से पूछा गया कि इस मैच और हार के बारे में आपके क्या विचार हैं तब उन्होंने जो जबाव दिए वे उनके मन:स्थिति की कहानी बयान करते हैं। उन्हें सीधे शब्दों में कहा कि यहां से हमें ब्रेक लेने की जरूरत है और टीम के बारे में विचार करने की जरूरत है। साथ ही पंत ने इस बात का भी जिक्र किया कि इतनी हारों का ठीकरा हम किसी एक खिलाड़ी या व्यक्ति पर नहीं ले सकते, बल्कि यह हमारा सामूहिक फेलियर है और हर खिलाड़ी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। पंत ने कहा- "देखिए, मुझे लगता है कि हमें ब्रेक की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है कि हम तरोताजा होंगे, दबाव हमेशा रहता है और यह हमेशा दबाव वाला खेल होगा, लेकिन साथ ही, हमें जवाब बाहर नहीं, बल्कि अंदर से ढूंढने होंगे। और इसे सरल रखें। हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी। यह एक या दो खिलाड़ियों की बात नहीं हो सकती। यह पूरी टीम की बात होनी चाहिए और बहुत से लोग इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे।"
क्यों निकोलस पूरन को सुपर ओवर में भेजा?
पूरन फॉर्म में नहीं हैं, सुपर ओवर में उन्हें भेजने के पीछे क्या सोच थी सवाल का जबाव देते हुए पंत बोले-"हमने एक समूह के रूप में चर्चा की, हमने चर्चा की और निकोलस पूरन का नाम सामने आया। हो सकता है कि वह अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में न हों, लेकिन साथ ही, आप इस तरह की कठिन परिस्थिति में अपने खिलाड़ी पर भरोसा करेंगे। वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। सकारात्मक पक्ष देखें, हो सकता है कि अभी पर्याप्त सकारात्मकता न हो, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेक के बाद निश्चित रूप से बहुत सारी सकारात्मकता होगी।"
दिग्वेश राठी से आखिरी ओवर में क्यों कराई गेंदबाजी?
दिग्वेश राठी को आखिरी ओवर में गेंदबाजी कराने के पीछे क्या विचार थे पंत से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए, क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि आप गेंदबाजी को थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं। लेकिन कभी-कभी गेंदबाजों को मुश्किल ओवर फेंकने पड़ते हैं। और कई बार मुझे बीच के ओवरों में उन्हें ऐसे ओवर फेंकने पड़ते हैं क्योंकि मैं विकेट की तलाश में था। मुझे विकेट नहीं मिला। यही मेरी सोच थी। और मैदान पर ज्यादा सोच-विचार से काम आसान नहीं होता।"
पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर में खिसकी लकनऊ सुपर जायंट्स
बता दें कि इस हार के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर 10वें स्थान पर पहुंच गई है, जबिक कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के साथ 10वें से 7वें नंबर पर छलांग मार दी है। मुंबई इंडियंस की टीम 9वें पायदान पर पहुंच गई है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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