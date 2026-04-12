LSG vs GT Match LIVE Score: लखनऊ वर्सेस गुजरात मैच में 3 बजे होगा टॉस, दोनों टीमें हैं पूरी तरह तैयार
LSG vs GT Match LIVE Score: लखनऊ सुपर जायंट्स को आज घर पर गुजरात टाइटन्स से चुनौती मिलने वाली है। दोनों टीमें जीत के रथ पर सवार हैं। लखनऊ दो मैच जीत चुकी है, जबकि जीटी ने आखिरी मैच में दिल्ली को हराया है।
नLSG vs GT Match LIVE Score: लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2026 मैच आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों टीमें जीत के रथ पर सवार हैं। लखनऊ ने अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं, जबकि जीटी ने आखिरी मैच में दिल्ली को हराया हुआ है। दोनों टीमें 2022 से आईपीएल खेल रही हैं, जिनमें से गुजरात टाइटन्स तो चैंपियन भी बन चुकी है, जबकि लखनऊ की टीम दो बार प्लेऑफ्स में पहुंची है, लेकिन फाइनल से अभी भी दूर है।
LSG vs GT Head-to-Head रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों के बीच अभी तक 7 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 4 मुकाबले गुजरात टाइटन्स ने जीते हैं और 3 बार जीत लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली है। लखनऊ की टीम आज जीती तो मुकाबला बराबरी का हो जाएगा।
Lucknow vs Gujarat LIVE Scorecard
LSG vs GT LIVE Score Updates
LSG vs GT LIVE Cricket Score- 2:45 PM - मुकुल चौधरी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछला मैच जिताया था, जिसमें लगभग हार इस टीम की लग रही थी। ऐसे में उन पर फोकस रहेगा।
Lucknow Weather Updates- 2:30 PM - लखनऊ में मैच के समय पर बारिश होने की संभावना एक फीसदी भी नहीं है। हालांकि, गर्मी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। 37 डिग्री के आसपास तापमान टॉस के समय होगा, लेकिन इसके बाद से गर्मी कम होती जाएगी।
LSG vs GT LIVE Cricket Score- 2:14 PM - लखनऊ की टीम गुजरात से अपना हिसाब चुकता करना चाहेगी। 7 मैचों में 3 मैच लखनऊ ने जीते हैं। चार मैच गुजरात ने जीते हैं।
LSG vs GT LIVE Cricket Score- 1:50 PM - ये दिन का मुकाबला है, जो दोपहर को साढ़े 3 बजे शुरू होगा। 3 बजे इस मुकाबले में टॉस होगा।
लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित XII: मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी और प्रिंस यादव
गुजरात टाइटन्स संभावित XII: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
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