LSG vs CSK Pitch Report: लखनऊ की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा; जानें

LSG vs CSK Pitch Report- लखनऊ सुपर जाएंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज का आईपीएल मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। आईए एक नजर एलएसजी वर्सेस सीएसके मैच की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

LSG vs CSK Pitch Report- लखनऊ सुपर जाएंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 का 59वां मैच आज यानी शुक्रवार, 15 मई को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। एलएसजी वर्सेस सीएसके मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। लखनऊ की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, ऐसे में आज वह बेखौफ होकर खेलेंगे। हालांकि हर किसी की नजरें चेन्नई पर रहने वाली है। समय रहते सीएसके ने फॉर्म पकड़ ली है। आज का मैच जीतकर चेन्नई की नजरें टॉप-4 में जगह बनाने और प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी। आईए एक नजर एलएसजी वर्सेस सीएसके पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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LSG vs CSK पिच रिपोर्ट लखनऊ वर्सेस चेन्नई मैच इकाना स्टेडियम की पिच नंबर 4 पर खेला जाएगा। यह पिच इस सीजन लो स्कोरिंग रही है। LSG को इस साल इस खास ट्रैक पर संघर्ष करना पड़ा है, उन मैचों में वे 141 और 119 रन पर आउट हो गए, और दोनों में हार का सामना करना पड़ा। उन मैचों में गिरे 30 विकेटों में से 23 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिए थे। 2024 से इस ट्रैक पर सभी IPL मैचों में, स्पिनर्स फास्ट बॉलर्स की तुलना में थोड़े ही ज्यादा इकॉनमी रेट वाले रहे हैं (स्पिनर्स के लिए 9.35 का इकॉनमी रेट बनाम फास्ट बॉलर्स के लिए 9.51)।

इकाना स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 27

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 12 (44.44%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 14 (51.85%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 16 (59.26%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 10 (37.04%)

बिना रिज़ल्ट वाले मैच- 1 (3.70%)

हाईएस्ट स्कोर- 235/6

लोएस्ट स्कोर- 108

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 177/2

हर विकेट पर औसत रन- 27.48

हर ओवर पर औसत रन- 8.73

पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 173.56

LSG vs CSK हेड टू हेड लखनऊ सुपर जाएंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का आमना सामना आईपीएल के इतिहास में कुल 7 बार हुआ है, जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं, वहीं एक मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाया था। दोनों टीमों की यह इस सीजन की दूसरी भिड़ंत है, पहली बार में चेन्नई ने अपने घर पर लखनऊ को 5 विकेट से हराया था।

LSG vs CSK स्क्वॉड लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड: जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेट कीपर/कप्तान), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक यादव, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नोर्त्जे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बडोनी, आकाश महाराज सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी