LSG Vs CSK LIVE Score: CSK के लिए ‘करो या मरो’ का मैच आज, गेम बिगाड़ सकती है LSG?
LSG Vs CSK LIVE Score: IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 59वां मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर होंगे।
LSG Vs CSK LIVE Score: IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 59वां मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर होंगे। चेन्नई के लिए यह मैच करो या मरो जैसा होगा, वहीं लखनऊ के लिए अब खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन वह चेन्नई सुपर किंग्स के क्वालीफिकेशन की उम्मीदों को धराशायी कर सकती है।
चेन्नई सुपर किंग्स के पास टॉप-4 में पहुंचने का मौका
फिलहाल, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ 12 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है। सीएसके आज का मैच कम से कम 32 रनों से जीत हासिल करके या 16 ओवरों या उससे कम में लक्ष्य का पीछा करके एसआरएच से आगे निकल सकती है और पॉइंट्स टेबल में टॉप-4 में जगह बना सकती है। वहीं, लखनऊ की टीम 10वें नंबर पर मौजूद है और वे आज के मैच में साख बचाने के इरादे से उतरेगी।
क्या आज महेंद्र सिंह धोनी मैच खलेंगे?
लखनऊ की ओर से मोहसिन खान, जो फिलहाल चोटिल हैं, इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। वहीं चेन्नई की टीम में एमएस धोनी अनुपलब्ध हैं, जबकि जेमी ओवरटन आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह डायन फॉरेस्टर को शामिल किया गया है।
LSG Vs CSK LIVE Score: क्या महेंद्र सिंह धोनी आज का मैच खेलेंगे
महेंद्र सिंह धोनी लखनऊ के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में उपलब्ध नहीं रहेंगे। उन्होंने लखनऊ के लिए ट्रैवल ही नहीं किया है। वहीं, सीएसके के लिए बड़ा झटका यह भी है कि जेमी ओवर्टन पूरे आईपीएल सीजन के लिए रूल्ड आउट हो चुके हैं।
LSG Vs CSK LIVE Score: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच आज
LSG Vs CSK LIVE Score: IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 59वां मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर होंगे।