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LSG Vs CSK LIVE Score: CSK के लिए ‘करो या मरो’ का मैच आज, गेम बिगाड़ सकती है LSG?

LSG Vs CSK LIVE Score: IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 59वां मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर होंगे।

LSG Vs CSK LIVE Score: CSK के लिए ‘करो या मरो’ का मैच आज, गेम बिगाड़ सकती है LSG?

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान |
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LSG Vs CSK LIVE Score: IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 59वां मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर होंगे। चेन्नई के लिए यह मैच करो या मरो जैसा होगा, वहीं लखनऊ के लिए अब खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन वह चेन्नई सुपर किंग्स के क्वालीफिकेशन की उम्मीदों को धराशायी कर सकती है।

चेन्नई सुपर किंग्स के पास टॉप-4 में पहुंचने का मौका

फिलहाल, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ 12 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है। सीएसके आज का मैच कम से कम 32 रनों से जीत हासिल करके या 16 ओवरों या उससे कम में लक्ष्य का पीछा करके एसआरएच से आगे निकल सकती है और पॉइंट्स टेबल में टॉप-4 में जगह बना सकती है। वहीं, लखनऊ की टीम 10वें नंबर पर मौजूद है और वे आज के मैच में साख बचाने के इरादे से उतरेगी।

क्या आज महेंद्र सिंह धोनी मैच खलेंगे?

लखनऊ की ओर से मोहसिन खान, जो फिलहाल चोटिल हैं, इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। वहीं चेन्नई की टीम में एमएस धोनी अनुपलब्ध हैं, जबकि जेमी ओवरटन आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह डायन फॉरेस्टर को शामिल किया गया है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XII

लखनऊ सुपर जायंट्सं की संभावित प्लेइंग 12: जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान एवं विकेटकीपर), एडन मार्कराम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, आवेश खान/मयंक यादव, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव।

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 12: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, अकेल हुसैन, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन।

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड क्या है?

लखनऊ सुपर जाइंट्स टीम: जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्कराम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, अवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक यादव, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्टजे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बडोनी, आकाश महाराज सिंह, अर्चिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।

चेन्नई सुपर किंग्स टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, अमन खान, जैकरी फोल्क्स, मैकनील नरोन्हा।

LSG Vs CSK LIVE Score: क्या महेंद्र सिंह धोनी आज का मैच खेलेंगे

महेंद्र सिंह धोनी लखनऊ के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में उपलब्ध नहीं रहेंगे। उन्होंने लखनऊ के लिए ट्रैवल ही नहीं किया है। वहीं, सीएसके के लिए बड़ा झटका यह भी है कि जेमी ओवर्टन पूरे आईपीएल सीजन के लिए रूल्ड आउट हो चुके हैं।

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LSG Vs CSK LIVE Score: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच आज

LSG Vs CSK LIVE Score: IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 59वां मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर होंगे।

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