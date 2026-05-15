LSG Vs CSK LIVE Score: CSK के लिए ‘करो या मरो’ का मैच आज, गेम बिगाड़ सकती है LSG?

LSG Vs CSK LIVE Score: IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 59वां मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर होंगे। चेन्नई के लिए यह मैच करो या मरो जैसा होगा, वहीं लखनऊ के लिए अब खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन वह चेन्नई सुपर किंग्स के क्वालीफिकेशन की उम्मीदों को धराशायी कर सकती है।