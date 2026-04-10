मुकुल चौधरी से कुछ इस अंदाज में मिले LSG के मालिक संजीव गोयनका, VIDEO वायरल
लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मालिक संजीव गोयनका अक्सर फ्रेंचाइजी के कप्तान से बहसबाजी जैसे वीडियो की वजह से चर्चा में आते हैं। एमएस धोनी से शुरू हुआ सिलसिला केएल राहुल और उसके बाद ऋषभ पंत तक पहुंच चुका है। लेकिन गुरुवार रात से संजीव गोयनका का मुकुल चौधरी के साथ एक अलग ही अंदाज में वीडियो वायरल हो रहा है।
लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मालिक संजीव गोयनका अक्सर तभी चर्चा में आते हैं जब वह सार्वजनिक तौर पर अपनी फ्रेंचाइजी के कप्तान से गर्म लहजे में बात करते दिखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी से शुरू हुआ सिलसिला केएल राहुल और उसके बाद ऋषभ पंत तक पहुंच चुका है। लेकिन गुरुवार रात से संजीव गोयनका का एक अलग ही वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वह केकेआर पर एलएसजी की नाटकीय जीत के हीरो मुकुल चौधरी को बहुत भावुक अंदाज में और गर्मजोशी से गले मिलाते दिख रहे हैं।
आईपीएल 2026 के 15वें मैच में गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर और लखनऊ सुपर जॉइंट्स की भिड़ंत हुई। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए थे। जवाब में एलएसजी की पारी लड़खड़ा चुकी थी।
16 ओवर में 128 रन पर लखनऊ के 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन अपनी तीसरा ही आईपीएल मैच खेल रहे 21 साल के मुकुल चौधरी ने वहां से ऐसा खेल दिखाया कि अकेले अपने दम पर एलएसजी को 3 विकेट से यादगार जीत दिला दी। उन्होंने 8वें विकेट के लिए आवेश खान के साथ 54 रन की अविजीत साझेदारी की जिसमें खान का योगदान सिर्फ 1 रन का था।
मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए। शुरुआती 8 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए थे लेकिन बाद के 19 गेंदों में ही उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 54 रन ठोक डाले। मुकुल चौधरी ने अपनी पारी के दौरान 2 चौके और 7 छक्के जड़े। उन्हें इस जबरदस्त पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
मैच के बाद जब खिलाड़ी ग्राउंड से लौट रहे थे तब संजीव गोयनका सीधे मैदान में पहुंचे और मुकुल चौधरी को गले लगा लिया। उन्होंने युवा खिलाड़ी को शाबाशी दी। वह भावुक भी नजर आ रहे थे। एलएसजी की जीत के हीरो मुकुल चौधरी के स्वागत में उनके मैदान में जाने के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
संजीव गोयनका और मुकुल चौधरी की मुलाकात का वीडियो
संजीव गोयनका ने एक्स पर पोस्ट करके भी मुकुल चौधरी और आयुष बडोनी की पारियों की तारीफ की। उन्होंने लिखा, ‘मुकुल और आयुष की वजह से क्या शानदार रात रही! ऋषभ पंत का मजबूत नेतृत्व। ऐसे मैच किसी बड़े क्षण पर नहीं आते। ये तब आते हैं जब आप छोटे-छोटे मौकों को भुनाते हैं जो आपसे आसानी से दूर भी जा सकते हैं। स्क्वाड ने उन सभी को अच्छे से मैनेज किया। इस तरह की प्रगति पूरे सीजन के दौरान मायने रखती है। इस टीम पर गर्व है और ऐसे सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हूं। हम लखनऊ सुपर जॉइंट्स को संवारना जारी रखेंगे।’
मुकुल चौधरी राजस्थान के झुनझुनु के रहने वाले हैं। वह घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की तरफ से ही खेलते हैं। पिछले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से प्रभावित किया था। उसके बाद आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने उन्हें 2.6 करोड़ रुपये में खरीदा था। एलएसजी स्क्वाड का हिस्सा बनने के बाद टीम के हेड कोच जस्टिन लेंगर ने उनसे एक बार कहा था कि वह अगले 3-4 महीनों में उन्हें भारत के नंबर 6 या 7 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाएंगे। अब उनके उस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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