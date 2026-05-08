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लखनऊ सुपर जाएंट्स IPL 2026 प्लेऑफ की रेस में अभी भी जिंदा है? कैसे कर सकती है क्वालीफाई

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आरसीबी को हराकर लखनऊ सुपर जाएंट्स ने आईपीएल 2026 में अपना तीसरा मुकाबला जीत लिया है। एलएसजी पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है, मगर वह अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं। उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा है।

लखनऊ सुपर जाएंट्स IPL 2026 प्लेऑफ की रेस में अभी भी जिंदा है? कैसे कर सकती है क्वालीफाई

ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जाएंट्स ने गुरुवार, 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2026 के 50वें मुकाबले में 6 रनों (DLS) से धूल चटाई। एलएसजी की इस जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 111 रनों की पारी खेली। मार्श ने 49 गेंदों पर शतक जड़ा और वह लखनऊ के लिए आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने। इस मामले में उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत (54) का रिकॉर्ड तोड़ा। लखनऊ सुपर जाएंट्स की आरसीबी के खिलाफ इस जीत के बाद फैंस यह जानने को बेहद इच्छुक हैं कि क्या अभी भी एलएसजी की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकीत है? आपके जहन में भी यही सवाल है तो आइए इसका जवाब जानते हैं-

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में LSG 10वें पायदान पर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर लखनऊ सुपर जाएंट्स ने आईपीएल 2026 में तीसरी जीत दर्ज की है। 10 मैचों के बाद एलएसजी 3 जीत और 7 हार के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें पायदान पर है। उनके खाते में 6 ही अंक है।

लखनऊ सुपर जाएंट्स के आखिरी चार मैचों का शेड्यूल

10 मई- चेन्नई सुपर किंग्स

15 मई- चेन्नई सुपर किंग्स

19 मई- राजस्थान रॉयल्स

23 मई- पंजाब किंग्स

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लखनऊ सुपर जाएंट्स IPL 2026 प्लेऑफ क्वालिफिकेशन समीकरण

एलएसजी को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए सबसे पहले अपने बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे। लखनऊ के आगले चार में से दो मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है, वहीं एक-एक मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स से है। अगर एलएसजी यह सभी चार मैच जीतने में कामयाब रहती है तो उन्हें 8 और अंक मिलेंगे। फिलहाल उनके खाते में 6 पॉइंट है। इन 8 अंकों के साथ वह 14 अंकों तक पहुंच सकती है।

जिस तरह यह टूर्नामेंट चल रहा है, उसे देखते हुए 14 अंकों के साथ प्लेऑफ का टिकट मिलना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। एलएसजी को 14 अंक हासिल करने के साथ-साथ दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी नजर रखनी होगी। उन्हें दुआ करनी होगी कि टॉप-4 में से कोई एक टीम उनके बराबर 14 अंकों पर ही अटक जाए, जिसके बाद फैसला नेट रन रेट अटकेगा।

लखनऊ सुपर जाएंट्स को आखिरी 4 मैच जीतने के साथ-साथ अपने नेट रन रेट को भी सुधारने की जरूरत है, अगर आखिरी में उनके साथ कोई टीम 14 अंकों पर अटक जाती है तो उन्हें नेट रन रेट के आधार पर ही प्लेऑफ का टिकट मिलेगा। फिलहाल एलएसजी का नेट रन रेट -0.934 का है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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