LSG IPL 2026 Auction Live Updates: लखनऊ सुपर जायंट्स में 6 स्लॉट खाली, इतने पैसों में करनी है डील
LSG IPL 2026 Auction Live Updates: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) करीब 23 करोड़ रुपये लेकर बैठेगी। एलएसजी मिनी ऑक्शन में आक्रामक बोली लगा सकती है।
LSG IPL 2026 Auction Live Updates: आईपीएल 2026 के लिए आज अबूधाबी में मिनी ऑक्शन हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) नीलामी में 22.95 करोड़ रुपये लेकर बैठी है। एलएसजी के स्क्वॉड में 6 खिलाड़ियों की जगह है। फ्रेंचाइजी चार विदेशी प्लेयर खरीद सकती है। लखनऊ ने ऑक्शन से पहले 9 खिलाड़ियों से नाता तोड़ा। फ्रेंजाइजी ने डेविड मिलर, आर्यन जुयाल, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, विल ओरूर्के, आकाश दीप, रवि बिश्नोई और शमर जोसेफ को रिलीज किया जबकि शार्दुल ठाकुर का मुंबई इंडियंस (एमआई) से ट्रेड किया। वहीं, एलएसजी ने दो खिलाड़ियों को ट्रेड के जरिए शामिल किया।
लखनऊ सुपर जायंट्स रिटेन प्लेयर्स: अब्दुल समद, आयुष बदोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह।
ट्रेड प्लेयर: मोहम्मद शमी (सनराइजर्स हैदराबाद से), अर्जुन तेंदुलकर (मुंबई इंडियंस से)
