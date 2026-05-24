ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाने की तैयारी में है लखनऊ सुपर जायंट्स? टॉम मूडी ने खोले पत्ते
टॉम मूडी ने कहा है कि जब फ्रेंचाइजी की लीडरशिप की बात आती है, तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हम भविष्य में बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें रीसेट पर विचार करने की जरूरत है।
लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी की कप्तानी ऋषभ पंत ने दो सीजन की है और दोनों सीजन टीम आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ऐसे में क्या कप्तानी में बदलाव होने वाला है? इस पर एलएसजी के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने खुलकर बात की और कहा कि टीम में रीसेट की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी एक पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन फिर भी हम बैठेंगे और कुछ बदलावों पर विचार करेंगे। एलएसजी इस सीजन सबसे पहले प्लऑफ्स की रेस से बाहर होने वाली टीम बनी थी।
टॉम मूडी ने आखिरी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर आप उंगली उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि सीजन के शुरुआती हिस्सों में, हमने खास तौर पर अच्छी बॉलिंग की। बदकिस्मती से, सीजन के पहले हिस्से में, या आधे से ज्यादा सीजन में, आप जानते हैं, बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चली। आप जानते हैं, हमें वैसी जबरदस्त शुरुआत नहीं मिली जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे और मिडिल ऑर्डर भी सच में योगदान देने और रन बनाने में फेल रहा। इसलिए, बैट और बॉल दोनों का एक ही समय में परफॉर्म करना हमेशा एक चैलेंज था।"
उन्होंने आगे कप्तानी को लेकर कहा, "कप्तानी के नज़रिए से, आप जानते हैं, उन्हें यह चैलेंजिंग लगा, जाहिर है, और टीम के रिजल्ट यह दिखाते हैं। आपको सोचना होगा कि क्या यह प्रेशर उनके बैट से परफॉर्मेंस में दिखता है। मुझे पता है कि यह सीज़न हमारे लिए एक मुश्किल सीजन रहा है, लेकिन हम इस पर सोचेंगे। हम समय लेंगे। हम इस पर सोचेंगे। हम सभी चीज़ों पर विचार करेंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "निश्चित रूप से, हम उस उम्मीद या स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे हैं जिसकी हम खुद से उम्मीद करते हैं और निश्चित रूप से, जब फ्रैंचाइजी की लीडरशिप की बात आती है, तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है, जिस पर हम बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, आप जानते हैं, कि भविष्य में यह कैसा दिखता है। हर डिपार्टमेंट की तरह, आप जानते हैं, जब आप किसी सीजन पर सोचते हैं, तो हम, आप जानते हैं, कुछ सोच-समझकर फैसले लेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आप जानते हैं, हमें एक रीसेट पर विचार करने की जरूरत है।"
टीम के क्रिकेट निदेशक ने कहा, "मुझे लगता है कि हम सभी जिम्मेदार हैं। मुझे नहीं लगता कि यह किसी एक पर उंगली उठाने का समय है। मुझे लगता है कि हम सभी को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और जैसा कि मैंने कहा, आप जानते हैं, यह समय किसी खास डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं है। हम सभी को इस पर शांति से सोचने के लिए समय चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और, उन पर ध्यान दिया जाएगा।"
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