मिचेल मार्श के शॉट से घायल हुआ कैमरामैन, IPL में लगाई अपनी सबसे तेज फिफ्टी
लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच के दौरान मिचेल मार्श के एक शॉट से कैमरामैन को चोट लगी। इस दौरान मार्श ने आईपीएल में अपना सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया।
लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार बल्लेबाज मिचेल मार्श ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले के दौरान ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने आईपीएल में अपना सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया। मार्श ने पारी की शुरुआत में ही बेंगलुरु के गेंदबाजों पर जमकर बरसे। दूसरे ओवर के दौरान उनके एक शॉट से कैमरामैन को चोट लगी। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं लग रही। लखनऊ ने बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में फिर नई सलामी जोड़ी के साथ उतरी है। जारी सीजन में लखनऊ ने पांचवीं बार अलग सलामी जोड़ी मैदान पर उतारी है।
लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पावरप्ले में मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ शॉट खेले। जोश हेजलवुड के ओवर में मार्श का एक शॉट बाउंड्री के बाहर काम कर रहे कैमरामैन को जाकर लगा। मार्श मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बारिश के कारण मैच को तीन बार रोकना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद मार्श ने बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 56 गेंद में 111 रन बनाए। जोश हेजलवुड ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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