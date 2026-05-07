पंजाब किंग्स के नाम दर्ज हुआ IPL के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, SRH ने CSK को लगाई धोबी पछाड़
पंजाब किंग्स के नाम IPL के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पंजाब किंग्स किसी एक मैदान पर लगातार सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। उधर, SRH ने CSK को धोबी पछाड़ लगा दी है।
IPL 2026 के हाफ फेज तक पंजाब किंग्स सबसे बेहतर टीम नजर आ रही थी, जो 7-7 मैच होने तक अजेय थी। 7 में से 6 मुकाबले पंजाब किंग्स ने जीते थे और एक मैच उनका बेनतीजा रहा था, लेकिन इसके बाद लगातार तीन मैचों में पंजाब किंग्स को हार मिली है। इस बीच श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम के नाम IPL के इतिहास का एक सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पंजाब किंग्स किसी एक मैदान पर एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैच हारने वाली पहली टीम बन गई है। उधर, सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को इसी रिकॉर्ड के मामले में धोबी पछाड़ लगा दी है।
दरअसल, पंजाब किंग्स को लगातार 9वीं बार हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली है। पंजाब की हार का सिलसिला इस मैदान पर एसआरएच के खिलाफ 2015 से जारी है, जो 2026 तक थम नहीं पाया है। यहां तक कि 2010 से लेकर 2024 तक चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को लगातार 8 बार मात दी थी, लेकिन पंजाब की टीम लगातार 9 मैच हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में हार चुकी है।
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने 7 बार दिल्ली कैपिटल्स को अपने होम ग्राउंड पर हराया है। 2011 से 2023 तक दिल्ली की टीम लगातार सात मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हारी थी। वहीं, मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2013 से लेकर 2023 तक 7 मैच जीते थे। हालांकि, वह सभी स्ट्रीक टूट चुकी हैं, लेकिन पंजाब किंग्स की सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार की स्ट्रीक अभी भी जारी है, जो 2027 में जाकर टूटने की उम्मीद है।
IPL में एक मैदान पर एक टीम का किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे लंबा जीत का सिलसिला
9 - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम PBKS, हैदराबाद (2015-26)*
8 - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम RCB, चेन्नई (2010-24)
7 - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम DC, चेन्नई (2011-23)
7 - मुंबई इंडियंस बनाम KKR, वानखेड़े (2013-23)
यह अब ऐसा रिकॉर्ड बन गया है, जो आने वाले एक या दो नहीं, बल्कि दशकों तक टूटने वाला नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि एक सीजन में एक ही मैच होता है और मौजूदा समय में कोई ऐसी टीम नहीं है, जो लगातार अपने होम ग्राउंड पर किसी एक टीम को हरा रही हो। इस वजह से पंजाब किंग्स के नाम यह शर्मनाक रिकॉर्ड अगले कई सालों तक रहने वाला है। अगर 2027 में पंजाब को हैदराबाद में एसआरएच के खिलाफ जीत नहीं मिलती है तो यह रिकॉर्ड और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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