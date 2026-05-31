ये खिलाड़ी कभी IPL फाइनल नहीं हारे, दो हैं RCB का हिस्सा; आज टूटेगा या बरकरार रहेगा रिकॉर्ड
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई खिलाड़ियों कभी फाइनल नहीं गंवाया। आज ऐसे दो खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, जो आरसीबी का हिस्सा हैं। आरसीबी की खिताबी मुकाबले में जीटी से टक्कर होनी है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच रविवार को आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जाना है। दोनों टीमों की अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टक्कर होगी। आरसीबी की नजर खिताब बचाने पर होगी जबकि जीटी दूसरी ट्रॉफी पर कब्जा जमाना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने कभी फाइनल में हार नहीं झेली। आज भी ऐसे दो खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, जो आरसीबी का हिस्सा हैं। यह खिलाड़ी क्रुणाल पांड्या और जोश हेजलवुड हैं। ऑलराउंडर क्रुणाल पांचवां आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले चार खिताबी मुकाबलों में हर बार जीत का स्वाद चखा। क्रुणाल आईपीएल 2025 में आरसीबी में थे और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। आरसीबी ने 6 रन से यह मैच जीता था।
क्रुणाल ने तीन फाइनल MI के लिए खेले
35 वर्षीय क्रुणाल ने तीन फाइनल मुंबई इंडियंस (एमआई) की ओर से खेले। वह साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के विरुद्ध फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे। एमआई ने तब एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी। उन्होंने 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के सामाने खिताबी मुकाबला खेला। तब भी मुंबई ने एक रन से जीत हासिल की थी। क्रुणाल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ फाइनल में उतरे थे। मुंबई ने पांच विकेट से विजयी परचम फहराया था। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हेजलवुड भारतीय लीग में तीसरा खिताबी मुकाबला खेलेंगे। उन्होंने पहली बार 2021 में सीएसके की ओर से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के विरुद्ध फाइनल खेला था। सीएसके ने 27 रन से केकेआर को हराकर खिताब जीता। हेजलवुड पिछले साल आरसीबी में थे।
ये खिलाड़ी कभी IPL फाइनल नहीं हारे
(6 में से 6 जीते) - रोहित शर्मा
(4 में से 4 जीते) - क्रुणाल पांड्या
(3 में से 3 जीते) - जसप्रीत बुमराह
(3 में से 3 जीते) - सूर्यकुमार यादव
(2 में से 2 जीते) - जोश हेजलवुड
(2 में से 2 जीते) - यश दयाल
(2 में से 2 जीते) - मोईन खान
(2 में से 2 जीते) - क्विंडन डिकॉक
(2 में से 2 जीते) - ऋतुराज गायकवाड़
(2 में से 2 जीते) - गौतम गंभीर
(2 में से 2 जीते) - ईशान किशन
(2 में से 2 जीते) - मिचेल मैक्लेनाघन
(2 में से 2 जीते) - प्रज्ञान ओझा
(2 में से 2 जीते) - कर्ण शर्मा
(2 में से 2 जीते) - लेंडल सिमंस
(2 में से 2 जीते) - डग बोलिंगर
आरसीबी लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के सपने को पूरा करने के लिए रविवार को जब मैदान में उतरेगी तो उसके सामने गुजरात टाइटंस की कड़ी चुनौती होगी, जिससे इस मुकाबले में दो अलग-अलग खेल शैलियों की टक्कर देखने को मिलेगी। आरसीबी ने अपने आक्रामक और बेखौफ अंदाज से टूर्नामेंट में दबदबा कायम किया है, तो वहीं जीटी ने धैर्य और संयमित खेल से प्रभावित करते हुए पांच वर्षों में तीसरी बार फाइनल का टिकट पक्का किया है। कागजों पर मौजूदा चैंपियन आरसीबी को 2022 की विजेता टाइटंस के खिलाफ मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बेखौफ और जोखिम भरा खेल बेहद प्रभावशाली रहा है। यह आक्रामक रणनीति कभी-कभी टीम को मुश्किल में भी डालती रही है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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