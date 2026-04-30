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IPL 2026 Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद ने मारी छलांग, जानिए कैसा है मुंबई इंडियंस का हाल?

Apr 30, 2026 05:35 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Latest Points Table of IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को उसी के घर में हराया है। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में भी हैदराबाद ने टॉप 3 में जगह बना ली है। राजस्थान रॉयल्स को अपनी पोजिशन से हटना पड़ा है।

IPL 2026 Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद ने मारी छलांग, जानिए कैसा है मुंबई इंडियंस का हाल?

Latest Points Table of IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर से आईपीएल में एक विशाल स्कोर का पीछा किया और जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस को अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक हार मिली। सनराइजर्स हैदराबाद ने 244 रनों का टारगेट 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसी जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है। वहीं, मुंबई इंडियंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, जो कि पांच बार की आईपीएल चैंपियन है।

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 की छठी जीत हासिल की। 9 मैचों के बाद अब एसआरएच के 12 अंक हो चुके हैं। इस तरह टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। उनसे आगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसने 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में आरसीबी आगे हैं। नंबर वन की कुर्सी पर अभी भी पंजाब किंग्स है, जो 8 में से से 6 मैच जीती है। एक मैच हारी है और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। चौथे पायदान पर अब राजस्थान रॉयल्स है। आरआर ने भी 9 में से 6 मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट 12 अंक होने के बावजूद आरसीबी और एसआरएच से थोड़ा खराब है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर गुजरात टाइटन्स है। उसने 8 में से 4 मुकाबले जीते हैं। वहीं, छठे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जो 8 में से 3 मैचों में जीत दर्ज कर पाई है। सातवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली ने भी 8 में से 3 मैचों में जीत हासिल की है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में 5 अंक हैं। 8 मैच केकेआर ने खेल लिए हैं और वह इस समय आठवें नंबर पर विराजमान है। 5 मैच केकेआर हार चुकी है। दो मैच जीती है और एक बेनतीजा रहा है।

पांच बार की आईपीएल चैंपियन और पिछले साल क्वालीफायर 2 तक पहुंची मुंबई इंडियंस की हालत आईपीएल 2026 में अच्छी नहीं है। टीम के खाते में सिर्फ 4 अंक हैं और 8 मुकाबले एमआई ने खेल लिए हैं। 9वें स्थान पर इस समय एमआई है। उसके बाद नंबर लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। एलएसजी भी इस सीजन 8 में से 6 मुकाबले गंवा चुकी है। इन दोनों टीमों के लिए अब प्लेऑफ्स में पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन है। अगर कुछ करिश्मा करके इनके प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो पहले तो कम से कम बाकी के सभी मैचों में जीत दर्ज करनी होगी।

IPL 2026 Points Table Latest

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंक
1पंजाब किंग्स86111.04313
2रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु86201.91912
3सनराइजर्स हैदराबाद96300.83212
4राजस्थान रॉयल्स96300.61712
5गुजरात टाइटन्स8440-0.4758
6चेन्नई सुपर किंग्स8350-0.1216
7दिल्ली कैपिटल्स8350-1.0606
8कोलकाता नाइट राइडर्स8251-0.7515
9मुंबई इंडियंस8260-0.7844
10लखनऊ सुपर जायंट्स8260-1.1064


Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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