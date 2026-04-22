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IPL 2026 Points Table में दिखा सनराइजर्स हैदराबाद का जलवा, इन टीमों को हुआ भारी नुकसान

Apr 22, 2026 05:51 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Latest IPL 2026 Points Table: आईपीएल के 19वें सीजन के 31 मुकाबले अब तक खेले जा चुके हैं और इसके बाद पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है? ये जान लीजिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब टॉप 3 में एंट्री कर ली है।

IPL 2026 Points Table में दिखा सनराइजर्स हैदराबाद का जलवा, इन टीमों को हुआ भारी नुकसान

Latest IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के लीग फेज का आधा सफर समाप्त होने को है। कुल 31 मुकाबले अब तक खेले जा चुके हैं और इसके बाद पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है? ये जान लीजिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब टॉप 3 में एंट्री कर ली है। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स को हार के बावजूद रैंकिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए तो उनके लिए आगे की राह अब कठिन होती चली जाएगी। वहीं, अभी तक टॉप 3 में विराजमान राजस्थान रॉयल्स को खिसकना पड़ा है।

आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स टॉप पर है, जबकि दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। पंजाब किंग्स के खाते में 11 अंक हैं, जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। 6 मैचों में से 5 मैच जीते हैं और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। वहीं, आरसीबी 6 मैचों में 8 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर विराजमान है। तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने मंगलवार 21 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। एसआरएच के खाते में 7 मैचों के बाद 8 अंक हैं। चार मैच टीम ने जीते हैं, जबकि 3 मैच गंवाए हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर अब राजस्थान रॉयल्स है, जो 6 मैचों में से 4 मैचों में जीती है और दो मैच गंवाए हैं। 8 पॉइंट राजस्थान के खाते में जरूर हैं, लेकिन नेट रन रेट एसआरएच का अच्छा है। ऐसे में वह तीसरे स्थान पर है। पंजाब, बेंगलुरु, हैदराबाद और राजस्थान के अलावा बाकी सभी टीमों के खाते में 6 या इससे कम अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स पांचवें स्थान पर है, जो 6 में से 3 मैच हार चुकी है। दिल्ली के खाते में 6 ही पॉइंट हैं। हालांकि, हार के बावजूद टीम पांचवें स्थान पर ही बरकार है।

आईपीएल 2026 की बॉटम 5 टीमों की बात करें तो छठे पायदान पर इस वक्त गुजरात टाइटन्स है, जो 6 में से 3 मैच जीती है, लेकिन नेट रन रेट उनका दिल्ली से खराब है। मुंबई इंडियंस सातवें स्थान पर विराजमान है, जिसने 6 में से दो मैच जीते हैं और खाते में सिर्फ चार अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट बाकी टीमों के मुकाबले बेहतर है। आठवें स्थान पर विराजमान चेन्नई सुपर किंग्स ने भी दो ही मैच अब तक 6 मैचों में से जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट एमआई से बेहतर नहीं है। नौवें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। एलएसजी ने भी 6 मैच इस सीजन खेले हैं और दो मैच ही जीते हैं। नेट रन रेट एलएसजी का भी अच्छा नहीं है। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर 7 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। इस तरह तीन पॉइंट्स की वजह से वह सबसे आखिरी पायदान पर विराजमान है।

IPL 2026 Points Table Latest

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंक
1पंजाब किंग्स65011.42011
2रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु64201.1718
3सनराइजर्स हैदराबाद74300.8208
4राजस्थान रॉयल्स64200.5998
5दिल्ली कैपिटल्स6330-0.1306
6गुजरात टाइटन्स6330-0.8216
7मुंबई इंडियंस62400.0674
8चेन्नई सुपर किंग्स6240-0.7804
9लखनऊ सुपर जायंट्स6240-1.1734
10कोलकाता नाइट राइडर्स7151-0.8793
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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