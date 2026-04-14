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IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स हारकर भी नंबर वन, सनराइजर्स हैदराबाद ने मारी टॉप 4 में एंट्री

Apr 14, 2026 05:45 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Latest IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स को भले ही सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों करारी हार मिली हो, लेकिन फिर भी आरआर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर वन है, जबकि एसआरएच को बड़ा फायदा हुआ है।

IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स हारकर भी नंबर वन, सनराइजर्स हैदराबाद ने मारी टॉप 4 में एंट्री

Latest IPL 2026 Points Table: चार मैच लगातार जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 की पहली हार मिली है। ये हार भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि 9 रन पर टीम के 5 विकेट गिर गए थे, जबकि पूरी टीम 217 रनों के जवाब में 159 रन पर ढेर हो गई। भले ही सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों राजस्थान रॉयल्स को करारी हार मिली हो, लेकिन फिर भी राजस्थान की टीम आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर वन है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा फायदा इस जीत के साथ हुआ है।

राजस्थान रॉयल्स पांच मैचों में चार जीत और एक हार के बाद 8 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉपर है, जबकि दूसरे पायदान पर पंजाब किंग्स है, जिसने चार में से तीन मैच जीते हैं और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। इस तरह पीबीकेएस के खाते में 7 पॉइंट्स हैं। आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी चार में से तीन मैच जीती है और एक मुकाबला हारी है। वह पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर विराजमान है। आरसीबी के खाते में 6 पॉइंट्स हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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वहीं, आरआर के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम की टॉप 4 में एंट्री हो गई है। पांच मैचों के बाद एसआरएच के खाते में 4 पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट एसआरएच का बाकी टीमों से बेहतर है। यही कारण है कि 5 मैचों में से सिर्फ 2 मैच जीतकर टीम चौथे स्थान पर है। पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर विराजमान टीमों के खाते में भी 4-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट एसआरएच से बेहतर नहीं है।

पांचवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स को खिसकना पड़ा है, जो इस मैच से पहले टॉप 4 में थी। छठे स्थान पर अब गुजरात टाइटन्स है और सातवें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का कब्जा है। इन तीनों टीमों को एक-एक पायदान का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस मैच से पहले हैदराबाद की टीम सातवें स्थान पर थी, जो अब सीधे चौथे स्थान पर चली गई है। दिल्ली, गुजरात और लखनऊ को एक-एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है।

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आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस आठवें स्थान पर है, जो पांच की चैंपियन है। चार में से सिर्फ एक ही मैच उन्होंने जीता है। यही हाल दूसरी पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का है, जो 9वें स्थान पर है। चार में से तीन मैच टीम हार चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त सबसे आखिरी पोजिशन पर है, जो कि एक भी मुकाबला नहीं जीती है। खाते में एक पॉइंट चार मैचों के बाद जरूर है, लेकिन वह मैच बारिश में धुलने के कारण मिला था।

IPL 2026 Points Table Latest

क्रमटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटपॉइंट्स
1राजस्थान रॉयल्स54100.8898
2पंजाब किंग्स43010.7207
3रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु43101.1486
4सनराइजर्स हैदराबाद52300.5764
5दिल्ली कैपिटल्स42200.3224
6गुजरात टाइटन्स4220-0.0294
7लखनऊ सुपर जायंट्स4220-0.4274
8मुंबई इंडियंस4130-0.7722
9चेन्नई सुपर किंग्स4130-1.5322
10कोलकाता नाइट राइडर्स4031-1.3151
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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