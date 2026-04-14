IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स हारकर भी नंबर वन, सनराइजर्स हैदराबाद ने मारी टॉप 4 में एंट्री
Latest IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स को भले ही सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों करारी हार मिली हो, लेकिन फिर भी आरआर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर वन है, जबकि एसआरएच को बड़ा फायदा हुआ है।
Latest IPL 2026 Points Table: चार मैच लगातार जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 की पहली हार मिली है। ये हार भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि 9 रन पर टीम के 5 विकेट गिर गए थे, जबकि पूरी टीम 217 रनों के जवाब में 159 रन पर ढेर हो गई। भले ही सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों राजस्थान रॉयल्स को करारी हार मिली हो, लेकिन फिर भी राजस्थान की टीम आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर वन है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा फायदा इस जीत के साथ हुआ है।
राजस्थान रॉयल्स पांच मैचों में चार जीत और एक हार के बाद 8 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉपर है, जबकि दूसरे पायदान पर पंजाब किंग्स है, जिसने चार में से तीन मैच जीते हैं और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। इस तरह पीबीकेएस के खाते में 7 पॉइंट्स हैं। आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी चार में से तीन मैच जीती है और एक मुकाबला हारी है। वह पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर विराजमान है। आरसीबी के खाते में 6 पॉइंट्स हैं।
वहीं, आरआर के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम की टॉप 4 में एंट्री हो गई है। पांच मैचों के बाद एसआरएच के खाते में 4 पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट एसआरएच का बाकी टीमों से बेहतर है। यही कारण है कि 5 मैचों में से सिर्फ 2 मैच जीतकर टीम चौथे स्थान पर है। पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर विराजमान टीमों के खाते में भी 4-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट एसआरएच से बेहतर नहीं है।
पांचवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स को खिसकना पड़ा है, जो इस मैच से पहले टॉप 4 में थी। छठे स्थान पर अब गुजरात टाइटन्स है और सातवें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का कब्जा है। इन तीनों टीमों को एक-एक पायदान का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस मैच से पहले हैदराबाद की टीम सातवें स्थान पर थी, जो अब सीधे चौथे स्थान पर चली गई है। दिल्ली, गुजरात और लखनऊ को एक-एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है।
आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस आठवें स्थान पर है, जो पांच की चैंपियन है। चार में से सिर्फ एक ही मैच उन्होंने जीता है। यही हाल दूसरी पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का है, जो 9वें स्थान पर है। चार में से तीन मैच टीम हार चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त सबसे आखिरी पोजिशन पर है, जो कि एक भी मुकाबला नहीं जीती है। खाते में एक पॉइंट चार मैचों के बाद जरूर है, लेकिन वह मैच बारिश में धुलने के कारण मिला था।
IPL 2026 Points Table Latest
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|0
|0.889
|8
|2
|पंजाब किंग्स
|4
|3
|0
|1
|0.720
|7
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|4
|3
|1
|0
|1.148
|6
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|2
|3
|0
|0.576
|4
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|0
|0.322
|4
|6
|गुजरात टाइटन्स
|4
|2
|2
|0
|-0.029
|4
|7
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|4
|2
|2
|0
|-0.427
|4
|8
|मुंबई इंडियंस
|4
|1
|3
|0
|-0.772
|2
|9
|चेन्नई सुपर किंग्स
|4
|1
|3
|0
|-1.532
|2
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|4
|0
|3
|1
|-1.315
|1
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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