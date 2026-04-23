Latest IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स ने मारी लंबी छलांग, LSG की हो गई खटिया खड़ी
Latest IPL 2026 Points Table में राजस्थान रॉयल्स को बंपर फायदा हुआ है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम अब 5 मैच इस सीजन सात में से हार चुकी है।
Latest IPL 2026 Points Table में राजस्थान रॉयल्स टीम को बंपर फायदा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली जीत का हुआ है, क्योंकि टीम अब आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में पहुंच गई है। वहीं, एक लो स्कोरिंग मैच को हारने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए लखनऊ को अब कम से कम बाकी बचे 7 मैचों में से 6 मुकाबले जीतने होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है।
आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स अभी भी 11 पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर विराजमान है, जिसने 6 में से पांच मैच जीते हैं और एक मैच उनका बारिश में धुला था। वहीं, राजस्थान रॉयल्स दूसरी ऐसी टीम बन गई है, जिसके अंकों की संख्या दो अंकों में पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स के खाते में अब 7 मैचों के बाद 10 अंक हैं, क्योंकि आरआर ने पांच मैच जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले से पहले चौथे पायदान पर थी, लेकिन अब सीधे दूसरे पायदान पर पहुंचने में सफल हो गई है।
वहीं, एलएसजी वर्सेस आरआर मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे स्थान पर थी, जो अब तीसरे पायदान पर पॉइंट्स टेबल में आपको नजर आएगी। आरसीबी ने 6 में से चार मैच जीते हैं। वहीं, तीसरे से चौथे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद खिसक गई है। एसआरएच ने सात में से 4 मुकाबले जीते हैं। पंजाब, राजस्थान, बेंगलुरु और हैदराबाद के ही खाते में 8 या इससे ज्यादा अंक हैं। इन्हीं चार टीमों की दावेदारी फिलहाल के लिए प्लेऑफ्स में पहुंचने की मजबूत लग रही है।
आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिसने 6 में से 3 मुकाबलों में हार झेली है। वहीं, छठे स्थान पर इस वक्त गुजरात टाइटन्स है। जीटी ने भी 6 मैचों में से 3 मैचों में जीत दर्ज की है। 6 ही पॉइंट्स जीटी के खाते में हैं, लेकिन नेट रन रेट दिल्ली का अच्छा है। वहीं, सातवें स्थान पर विराजमान मुंबई इंडियंस ने अपने पहले 6 मुकाबलों में से 2 मैचों में जीत दर्ज की है। एमआई के खाते में सिर्फ 4 पॉइंट हैं। चेन्नई सुपर किंग्स भी 6 मैचों के बाद 4 ही पॉइंट्स हासिल कर पाई है और वह पॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर है।
लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पोजिशन के हिसाब से नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि सात मैचों में दो जीत के साथ टीम नौवें स्थान पर है, लेकिन समस्या अब ये है कि टीम को प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए बाकी बचे सात मैचों में से कम से कम 6 मैच जीतने होंगे। वहीं, सबसे आखिरी पायदान पर पॉइंट्स टेबल में केकेआर है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच उनका बारिश में धुला है। इस तरह सिर्फ 3 ही पॉइंट्स केकेआर के खाते में हैं।
IPL 2026 Points Table Latest
|पोजिशन
|टीमें
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|1
|1.420
|11
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|7
|5
|2
|0
|0.790
|10
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|6
|4
|2
|0
|1.171
|8
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|7
|4
|3
|0
|0.820
|8
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|6
|3
|3
|0
|-0.130
|6
|6
|गुजरात टाइटन्स
|6
|3
|3
|0
|-0.821
|6
|7
|मुंबई इंडियंस
|6
|2
|4
|0
|0.067
|4
|8
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|0
|-0.780
|4
|9
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|2
|5
|0
|-1.277
|4
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|1
|-0.879
|3
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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