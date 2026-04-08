IPL 2026 Points Table में राजस्थान रॉयल्स ने PBKS से छीना नंबर वन का ताज, MI को हुआ भारी नुकसान
Latest IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। पंजाब किंग्स अब दूसरे स्थान पर खिसक गई है। एमआई को भी अपनी हार से नुकसान हुआ है।
Latest IPL 2026 Points Table: आईपीएल के 19वें सीजन का 13वां मुकाबला भले ही 11-11 ओवर का हुआ था, लेकिन फिर भी रोमांचक था। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच था, जिसमें राजस्थान की टीम ने 27 रनों से जीता और आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। पंजाब किंग्स जो पांच अंकों के साथ पहले स्थान पर थी, अब दूसरे स्थान पर खिसक गई है। एमआई को भी अपनी हार से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है।
राजस्थान रॉयल्स अब लगातार तीसरा मैच जीतकर 6 अंकों के साथ नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान है। पंजाब किंग्स पांच पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जो 2 मैच जीतकर चार अंक हासिल कर चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स के खाते में भी चार पॉइंट हैं और टीम चौथे स्थान पर है, लेकिन नेट रन रेट आरसीबी का अच्छा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 में से एक मैच जीता है और टीम पांचवें स्थान पर है।
आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में अभी तक छठे स्थान पर मुंबई इंडियंस थी, लेकिन अब इस नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स पहुंच गई है, जबकि मुंबई इंडियंस सातवें स्थान पर खिसक गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 मैचों में एक पॉइंट के साथ आठवें नंबर पर विराजमान है, जबकि 9वें स्थान पर गुजरात टाइटन्स है, जो अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है। सबसे आखिरी पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जो लगातार तीन मैच इस सीजन में हार चुकी है। पांच बार की चैंपियन टीम की हालत इस सीजन खराब रही है।
|क्रम
|टीमें
|मैच खेले
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|राजस्थान रॉयल्स
|3
|3
|0
|0
|2.403
|6
|2
|पंजाब किंग्स
|3
|2
|0
|1
|0.637
|5
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2
|2
|0
|0
|2.501
|4
|4
|दिल्ली कैपिटल्स
|2
|2
|0
|0
|1.170
|4
|5
|सनराइजर्स हैदराबाद
|3
|1
|2
|0
|0.275
|2
|6
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|2
|1
|1
|0
|-0.542
|2
|7
|मुंबई इंडियंस
|3
|1
|2
|0
|-0.715
|2
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|3
|0
|2
|1
|-1.964
|1
|9
|गुजरात टाइटन्स
|2
|0
|2
|0
|-0.424
|0
|10
|चेन्नई सुपर किंग्स
|3
|0
|3
|0
|-2.517
|0
राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच की बात करें तो यह बारिश के कारण 11-11 ओवर का हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 150 रनों का टोटल बना दिया था। एमआई के सामने 151 रनों का लक्ष्य था। मुंबई इंडियंस को शुरुआत अच्छी नहीं मिली और फिर टीम 123 रनों तक ही पहुंच पाई और मुकाबला हार गई।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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