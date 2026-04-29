IPL 2026 Points Table: हार के बावजूद नहीं हिला पंजाब किंग्स का सिंहासन, जानिए कौन है अब टॉप 4 में
Latest IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स से मिली सीजन की पहली हार के बावजूद पंजाब किंग्स का सिंहासन नहीं हिल सका। पंजाब किंग्स अभी भी पॉइंट्स टेबल में नंबर वन है। अब टॉप 4 में कौन-कौन है? ये जान लीजिए।
Latest IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के आधे लीग फेज तक पंजाब किंग्स को कोई भी टीम मात नहीं दे पाई थी। हालांकि, जैसे ही पंजाब किंग्स अपने लीग फेज के अपने 8वें मुकाबले में उतरी तो उनको सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, हार के बावजूद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स का सिंहासन नहीं हिल सका। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स अभी भी शीर्ष पर विराजमान है। इस समय कौन-कौन सी टीमें टॉप 4 में हैं? ये जान लीजिए।
आईपीएल 2026 की पहली हार पंजाब किंग्स को मिली। बावजूद इसके 8 मैचों के बाद पंजाब किंग्स के खाते में 13 अंक हैं, क्योंकि 6 मुकाबले पंजाब ने इससे पहले जीते थे और एक मैच उनका बेनतीजा रहा था। वहीं, पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसके खाते में 8 मैचों के बाद 12 अंक हैं। 6 मैच आरसीबी ने जीते हैं। इतने ही पॉइंट्स राजस्थान रॉयल्स के खाते में हैं, लेकिन 9 मैचों में आरआर को तीन मैचों में हार मिली है। 6 मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट आरसीबी का अच्छा है। चौथे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने 8 में से 5 मैचों में जीत हासिल की है और खाते में 10 पॉइंट हैं।
पॉइंट्स टेबल में पाचवें नंबर पर गुजरात टाइटन्स विराजमान है, जो 8 में से चार मैचों में जीत दर्ज की है। जीटी के खाते में 8 पॉइंट हैं। पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त छठे स्थान पर है, जिसने 8 में से 3 मुकाबले जीते हैं और पांच मुकाबले गंवाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स का भी यही हाल है, जो इस समय सातवें पायदान पर है। 8 में से पांच मैच उन्होंने हारे हैं और 3 मैच जीते हैं। आठवें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसने 8 में से 2 मैच जीते हैं और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। इसके अलावा पांच मैच गंवाए हैं। केकेआर के खाते में 5 पॉइंट हैं।
पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की भी हाल खराब है। 7 मैचों में से दो मैच ही टीम जीती है और 4 अंकों के साथ नौवें स्थान पर है। सबसे आखिरी पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो 8 में से 6 मैच हार चुकी है और दो मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाई है। एलएसजी के खाते में सिर्फ चार पॉइंट हैं और नेट रन रेट भी खराब है।
IPL 2026 latest Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
PBKS
|8
|6
|1
|1
|1.043
|13
|2
RCB
|8
|6
|2
|0
|1.919
|12
|3
RR
|9
|6
|3
|0
|0.617
|12
|4
SRH
|8
|5
|3
|0
|0.815
|10
|5
GT
|8
|4
|4
|0
|-0.475
|8
|6
CSK
|8
|3
|5
|0
|-0.121
|6
|7
DC
|8
|3
|5
|0
|-1.060
|6
|8
KKR
|8
|2
|5
|1
|-0.751
|5
|9
MI
|7
|2
|5
|0
|-0.736
|4
|10
LSG
|8
|2
|6
|0
|-1.106
|4
पो
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।