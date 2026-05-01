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IPL 2026 Points Table में GT को पहुंचा ये फायदा, जानिए अब कौन सी टीमें हैं टॉप 5 में

May 01, 2026 06:12 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
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IPL 2026 Points Table में गुजरात टाइटन्स यानी GT को एक फायदा यह पहुंचा है कि उनका नेट रन रेट अच्छा हुआ है और खाते में 10 पॉइंट्स हो गए हैं। इसके अलावा कोई बदलाव पॉइंट्स टेबल में नहीं हुआ है। 

IPL 2026 Points Table में GT को पहुंचा ये फायदा, जानिए अब कौन सी टीमें हैं टॉप 5 में

Latest IPL 2026 Points Table: गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में आईपीएल 2026 का 42वां लीग मैच खेला गया। इस मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली। इस जीत के बाद वैसे तो पॉइंट्स टेबल पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जबकि जीटी को दो अंक मिले हैं और नेट रन रेट में भी फायदा हुआ है। कोई भी टीम ऊपर-नीचे नहीं हुई है, जो टीम इस मैच से पहले जिस पायदान पर थी, अभी भी उसी पायदान पर है।

पंजाब किंग्स पहले की तरह अभी भी शीर्ष पर है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के पास टॉप पर पहुंचने का मौका था, लेकिन आरसीबी को हार मिली है। ऐसे में पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ नंबर वन है। आरसीबी के खाते में 12 अंक हैं। तीसरे पायदान पर विराजमान सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में भी 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट इस वक्त आरसीबी का अच्छा है। भले ही उन्हें गुजरात टाइटन्स से हार मिली है। चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान की टीम भी 9 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंक हासिल कर चुकी है, लेकिन आरआर का नेट रन रेट एसआरएच और आरसीबी के मुकाबले अच्छा नहीं है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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उधर, गुजरात टाइटन्स टॉप 5 में बरकरार है और पांचवीं ऐसी टीम बनी है, जिसने इस सीजन 5 या इससे ज्यादा मैच जीते हैं। जीटी के खाते में अब 9 मैचों के बाद 10 अंक हो गए हैं। नेट रन रेट में भी जीटी ने सुधार किया है। हालांकि, आरसीबी से जीतने से पहले भी टीम इसी पायदान पर थी। वहीं, छठे स्थान पर पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स है, जो 8 में से 3 मैचों में जीत दर्ज कर पाई है। सातवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली के खाते में भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट सीएसके का अच्छा है।

कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में 5 अंक हैं और वह इस समय आठवें पायदान पर है। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है। 8 मैचों में सिर्फ दो ही मैच एमआई ने इस सीजन जीते हैं। सबसे आखिरी पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी है, जो 8 में से दो ही मैच जीती है और नेट रन रेट भी अच्छा नहीं है। इन दोनों टीमों के लिए तो अब प्लेऑफ्स में पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है।

Latest IPL 2026 Points Table

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंक
1पंजाब किंग्स86111.04313
2रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु96301.42012
3सनराइजर्स हैदराबाद96300.83212
4राजस्थान रॉयल्स96300.61712
5गुजरात टाइटन्स9540-0.19210
6चेन्नई सुपर किंग्स8350-0.1216
7दिल्ली कैपिटल्स8350-1.0606
8कोलकाता नाइट राइडर्स8251-0.7515
9मुंबई इंडियंस8260-0.7844
10लखनऊ सुपर जायंट्स8260-1.1064
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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