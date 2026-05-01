IPL 2026 Points Table में GT को पहुंचा ये फायदा, जानिए अब कौन सी टीमें हैं टॉप 5 में
IPL 2026 Points Table में गुजरात टाइटन्स यानी GT को एक फायदा यह पहुंचा है कि उनका नेट रन रेट अच्छा हुआ है और खाते में 10 पॉइंट्स हो गए हैं। इसके अलावा कोई बदलाव पॉइंट्स टेबल में नहीं हुआ है।
Latest IPL 2026 Points Table: गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में आईपीएल 2026 का 42वां लीग मैच खेला गया। इस मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली। इस जीत के बाद वैसे तो पॉइंट्स टेबल पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जबकि जीटी को दो अंक मिले हैं और नेट रन रेट में भी फायदा हुआ है। कोई भी टीम ऊपर-नीचे नहीं हुई है, जो टीम इस मैच से पहले जिस पायदान पर थी, अभी भी उसी पायदान पर है।
पंजाब किंग्स पहले की तरह अभी भी शीर्ष पर है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के पास टॉप पर पहुंचने का मौका था, लेकिन आरसीबी को हार मिली है। ऐसे में पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ नंबर वन है। आरसीबी के खाते में 12 अंक हैं। तीसरे पायदान पर विराजमान सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में भी 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट इस वक्त आरसीबी का अच्छा है। भले ही उन्हें गुजरात टाइटन्स से हार मिली है। चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान की टीम भी 9 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंक हासिल कर चुकी है, लेकिन आरआर का नेट रन रेट एसआरएच और आरसीबी के मुकाबले अच्छा नहीं है।
उधर, गुजरात टाइटन्स टॉप 5 में बरकरार है और पांचवीं ऐसी टीम बनी है, जिसने इस सीजन 5 या इससे ज्यादा मैच जीते हैं। जीटी के खाते में अब 9 मैचों के बाद 10 अंक हो गए हैं। नेट रन रेट में भी जीटी ने सुधार किया है। हालांकि, आरसीबी से जीतने से पहले भी टीम इसी पायदान पर थी। वहीं, छठे स्थान पर पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स है, जो 8 में से 3 मैचों में जीत दर्ज कर पाई है। सातवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली के खाते में भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट सीएसके का अच्छा है।
कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में 5 अंक हैं और वह इस समय आठवें पायदान पर है। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है। 8 मैचों में सिर्फ दो ही मैच एमआई ने इस सीजन जीते हैं। सबसे आखिरी पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी है, जो 8 में से दो ही मैच जीती है और नेट रन रेट भी अच्छा नहीं है। इन दोनों टीमों के लिए तो अब प्लेऑफ्स में पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है।
Latest IPL 2026 Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|पंजाब किंग्स
|8
|6
|1
|1
|1.043
|13
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|9
|6
|3
|0
|1.420
|12
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|9
|6
|3
|0
|0.832
|12
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|9
|6
|3
|0
|0.617
|12
|5
|गुजरात टाइटन्स
|9
|5
|4
|0
|-0.192
|10
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|0
|-0.121
|6
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|8
|3
|5
|0
|-1.060
|6
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|1
|-0.751
|5
|9
|मुंबई इंडियंस
|8
|2
|6
|0
|-0.784
|4
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|0
|-1.106
|4
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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