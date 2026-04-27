IPL 2026: ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल ने विराट कोहली को पछाड़ा, पर्पल कैप पर है इनका कब्जा
IPL 2026 Orange and Purple Cap: ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है और वे टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। पर्पल कैप पर चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर अंशुल कंबोज का कब्जा हो गया है।
IPL 2026 Orange and Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के 2 मुकाबले रविवार 26 अप्रैल को खेले गए। एक मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच था, जबकि दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में तो सिर्फ एक बदलाव हुआ, लेकिन पर्पल कैप की टॉप 5 की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। ऑरेंज कैप इस समय अभिषेक शर्मा के सिर पर सजी हुई है, जबकि पर्पल कैप पर सीएसके के पेसर ने कब्जा कर लिया है।
आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की बात करें तो रविवार 26 अप्रैल को भले ही दो मुकाबले खेले गए, लेकिन ऑरेंज कैप की टॉप 5 की लिस्ट में सिर्फ एक बदलाव देखने को मिला। टॉप 4 में कोई अदला-बदली नहीं हुई, लेकिन पांचवें नंबर पर विराट कोहली विराजमान थे, जो अब टॉप 5 से बाहर हो गए हैं, क्योंकि गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने वहां एंट्री कर ली है।
1. अभिषेक शर्मा - 380 रन
2. केएल राहुल - 357 रन
3. वैभव सूर्यवंशी - 357 रन
4. हेनरिक क्लासेन - 349 रन
5. शुभमन गिल - 330 रन
रविवार 26 अप्रैल को आईपीएल 2026 के पर्पल कैप की रेस में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर अंशुल कंबोज नंबर वन पर पहुंचे, जिन्होंने ईशान मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, दोनों के विकेटों की संख्या 14-14 ही है। टॉप 5 में प्रिंस यादव ने एंट्री कर ली है, जबकि तीसरे पायदान पर जोफ्रा आर्चर हैं। प्रिंस चौथे और कगिसो रबाडा पांचवें पायदान पर 13 विकेटों के साथ खड़े हुए हैं।
1. अंशुल कंबोज - 14 विकेट
2. ईशान मलिंगा - 14 विकेट
3. जोफ्रा आर्चर - 13 विकेट
4. प्रिंस यादव - 13 विकेट
5. कगिसो रबाडा - 13 विकेट
आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में बड़ा बदलाव दिख सकता है। अगर विराट कोहली का बल्ला चला तो वे टॉप पर भी पहुंच सकते हैं। वे लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं। हालांकि, पर्पल कैप की टॉप 5 की रेस में आने के लिए दिल्ली और बेंगलुरु के गेंदबाजों को जोर लगाना होगा और कुछ करिश्माई गेंदबाजी करनी होगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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