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IPL 2026: ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल ने विराट कोहली को पछाड़ा, पर्पल कैप पर है इनका कब्जा

Apr 27, 2026 10:52 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 Orange and Purple Cap: ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है और वे टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। पर्पल कैप पर चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर अंशुल कंबोज का कब्जा हो गया है। 

IPL 2026: ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल ने विराट कोहली को पछाड़ा, पर्पल कैप पर है इनका कब्जा

IPL 2026 Orange and Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के 2 मुकाबले रविवार 26 अप्रैल को खेले गए। एक मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच था, जबकि दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में तो सिर्फ एक बदलाव हुआ, लेकिन पर्पल कैप की टॉप 5 की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। ऑरेंज कैप इस समय अभिषेक शर्मा के सिर पर सजी हुई है, जबकि पर्पल कैप पर सीएसके के पेसर ने कब्जा कर लिया है।

आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की बात करें तो रविवार 26 अप्रैल को भले ही दो मुकाबले खेले गए, लेकिन ऑरेंज कैप की टॉप 5 की लिस्ट में सिर्फ एक बदलाव देखने को मिला। टॉप 4 में कोई अदला-बदली नहीं हुई, लेकिन पांचवें नंबर पर विराट कोहली विराजमान थे, जो अब टॉप 5 से बाहर हो गए हैं, क्योंकि गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने वहां एंट्री कर ली है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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IPL 2026 Orange Cap Top 5 List

1. अभिषेक शर्मा - 380 रन

2. केएल राहुल - 357 रन

3. वैभव सूर्यवंशी - 357 रन

4. हेनरिक क्लासेन - 349 रन

5. शुभमन गिल - 330 रन

रविवार 26 अप्रैल को आईपीएल 2026 के पर्पल कैप की रेस में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर अंशुल कंबोज नंबर वन पर पहुंचे, जिन्होंने ईशान मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, दोनों के विकेटों की संख्या 14-14 ही है। टॉप 5 में प्रिंस यादव ने एंट्री कर ली है, जबकि तीसरे पायदान पर जोफ्रा आर्चर हैं। प्रिंस चौथे और कगिसो रबाडा पांचवें पायदान पर 13 विकेटों के साथ खड़े हुए हैं।

IPL 2026 Purple Cap Top 5 List

1. अंशुल कंबोज - 14 विकेट

2. ईशान मलिंगा - 14 विकेट

3. जोफ्रा आर्चर - 13 विकेट

4. प्रिंस यादव - 13 विकेट

5. कगिसो रबाडा - 13 विकेट

आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में बड़ा बदलाव दिख सकता है। अगर विराट कोहली का बल्ला चला तो वे टॉप पर भी पहुंच सकते हैं। वे लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं। हालांकि, पर्पल कैप की टॉप 5 की रेस में आने के लिए दिल्ली और बेंगलुरु के गेंदबाजों को जोर लगाना होगा और कुछ करिश्माई गेंदबाजी करनी होगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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