पिछली बार इन टीमों के बीच खेला गया था दूसरा क्वालीफायर, रात के करीब 2 बजे निकला था रिजल्ट

आईपीएल का पिछला दूसरा क्वालीफायर बारिश से प्रभावित हुआ था। पंजाब किंग्स ने मुंबई को हराकर फाइनल का सफर तय किया था, जहां उसे बेंगलुरु से हार मिली थी। दूसरा क्वालीफायर करीब दो बजे खत्म हुआ था।

आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर मुल्लांपुर में गुजरात टाइंट और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर पर फैंस की नजरें रहेंगी। क्योंकि जारी सीजन में दोनों ही टीमें इन पर ज्यादा निर्भर रही हैं। हालांकि गुजरात की टीम पहला क्वालीफायर हार कर आ रही है, जबकि राजस्थान ने एलिमिनेटर में धमाकेदार जीत हासिल की। वहीं पिछले सीजन का दूसरा क्वालीफायर बेहद शानदार रहा था। हाईस्कोरिंग मुकाबला होने के साथ मैच बारिश की वजह से काफी देरी तक चला था और फैंस को रात के करीब दो बजे फाइनलिस्ट मिला था। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच दूसरा क्वालीफायर हुआ था, जहां पंजाब ने एक ओवर पहले मैच अपने नाम करके फाइनल में जगह बनाई थी।

मुंबई-पंजाब के बीच हुई थी भिड़ंत पिछले सीजन हुए दूसरे क्वालीफायर की बात करें तो बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ था। टॉस होने के बाद आई बारिश की वजह से करीब दो घंटे बाद मैच शुरू हो सका था। पंजाब ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने तीसरे ही ओवर में रोहित शर्मा का विकेट गंवा दिया। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए 29 गेंद में 51 रन की साझेदारी हुई। बेयरस्टो 24 गेंद में 38 रन बनाकर विजय कुमार का शिकार बने थे। सूर्यकुमार और तिलक ने भी पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। सूर्यकुमार ने 26 गेंद में 44 रन बनाए। तिलक वर्मा 29 गेंद में 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हार्दिक पांड्या ने 13 गेंद में 15 रन बनाए। नमन धीर ने आखिरी ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की और 18 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब किंग्स की ओर से अज़मतुल्लाह ने दो विकेट लिए। अर्शदीप ने 4 ओवर में 44 रन लुटाए थे। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 203 रन बनाए।

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इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने तीसरे ओवर में प्रभसिमरन का विकेट गंवाया। उन्होंने 9 गेंद में 6 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और 10 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। जोस इंग्लिश ने 21 गेंद में 38 रन की दमदार पारी खेली। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और नेहल वढेरा ने पारी को संभाला और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 47 गेंद में 84 रन की साझेदारी हुई। नेहल 29 गेंद में 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शंशाक दो के स्कोर पर रन आउट हुए। हालांकि श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और अंत तक टिके रहे। उन्होंने 41 गेंद में 87 रन की दमदार पारी खेली। उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए। श्रेयस ने छक्का मारते हुए अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था।