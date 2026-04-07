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ललित मोदी का दावा- BCCI और IPL टीमों का हर साल हो रहा है 2400 करोड़ का नुकसान

Apr 07, 2026 12:31 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ललित मोदी के मुताबिक, शुरू में हर टीम को आईपीएल में एक-दूसरे से दो बार खेलना था। 2022 में लीग को 10 टीमों तक बढ़ाने के साथ, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से 90 मैचों का आयोजन लीग फेज में होना चाहिए था।

ललित मोदी का दावा- BCCI और IPL टीमों का हर साल हो रहा है 2400 करोड़ का नुकसान

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ा दावा किया है। आईपीएल के फादर कहे जाने वाले ललित मोदी का कहना है कि बीसीसीआई अपना सालाना 1200 करोड़ का नुकसान आईपीएल में एक गलती के लिए कर कर रही है। लीग और आईपीएल टीमों को भी इतना ही नुकसान सालाना हो रहा है। इसके पीछे की वजह भी ललित मोदी ने बताई है। ललित मोदी का कहना है बीसीसीआई शुरू में तय किए गए फॉर्मेट का पालन नहीं कर रही है। वह चाहते हैं कि बोर्ड इन नुकसानों की भरपाई के लिए पूरी तरह से होम-एंड-अवे फॉर्मेट पर वापस आ जाए। ललित मोदी इस बात से भी खुश हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स दोनों टीमें करीब 31000 करोड़ रुपये में बिकी हैं।

ललित मोदी के मुताबिक, शुरू में हर टीम को एक-दूसरे से दो बार खेलना था। 2022 में लीग को 10 टीमों तक बढ़ाने के साथ, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से 90 मैचों का आयोजन लीग फेज में होना चाहिए था, जिसके बाद चार नॉकआउट गेम शेड्यूल होते। हालांकि, IPL ने होम-एंड-अवे सिस्टम में बदलाव करके सिर्फ 74 मैचों के साथ लीग को जारी रखा है, जिसमें टीमों को 7-7 होम मैच और 7-7 अवे मैच मिलते हैं।

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उन्होंने स्पोर्टस्टार को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "हर गेम के लिए BCCI को 50 परसेंट मिलता है और बाकी 50 परसेंट टीमों में बांटा जाता है। नतीजतन, टीमें अब 20 गेम मिस कर रही हैं। वे जो फीस दे रहे हैं, उसे देखते हुए यह एक कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी है कि उन्हें होम-एंड-अवे मैच दिए जाएं। होम-एंड-अवे फॉर्मेट ही वैल्यू है। अगर कैलेंडर में जगह नहीं है, तो टीमों की संख्या न बढ़ाएं। यह सरल सी बात है। हमने ऐसा नहीं कहा था। क्या सभी ने इस पर साइन कर दिया है? मैं गारंटी देता हूं कि उन्होंने नहीं किया होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "वे होम एंड अवे क्यों नहीं खेल रहे हैं? बहाने हैं, लेकिन यह टीमों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी और एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है।" मोदी का मानना ​​है कि मैचों में कमी का सीधा असर फ्रेंचाइजी और लीग दोनों की वैल्यूएशन पर पड़ता है। उन्होंने समझाया, "अगर आज होम एंड अवे बेसिस पर 94 मैच होते और हर गेम के लिए Rs 118 करोड़ मिलते, तो सिर्फ मीडिया राइट्स की कीमत Rs 2,400 करोड़ ज़्यादा होती। यह BCCI के लिए Rs 2,400 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता। इसमें से 1200 करोड़ रुपये 10 टीमों को मिलते, हर टीम को 120 करोड़ रुपये और टीम की वैल्यू अपने आप ज्यादा होती।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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