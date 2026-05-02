काइल जैमीसन के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज के लिए शिकायत...15 साल के वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ ऐसा सेलिब्रेशन फैंस को नहीं आया रास

काइल जैमीसन ने राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आउट कर आक्रामक रूप में जश्न मनाया। फैंस को उनका यह सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया। फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप भी वीडियो देखें-

15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से खूब तबाही मचा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े-बड़े बॉलर्स उनके निशाने पर हैं। इन नामी खिलाड़ियों का खौफ अपने जहन में खत्म करने के वैभव पहली बॉल पर बाउंड्री लगाकर करते हैं। शुक्रवार, 1 मई को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था। डीसी के लिए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपना पहला मैच खेल रहे थे। फैंस वैभव सूर्यवंशी वर्सेस मिचेल स्टार्क की जंग देखने के लिए एक्साइटेड थे। फैंस देखना चाहते थे कि 15 साल के वैभव कैसे स्टार्क का सामना करते हैं, मगर जब तक स्टार्क का सामना वैभव सूर्यवंशी से होता तब तक महफिल न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन लूट ले गए।

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काइल जैमीसन ने किया वैभव सूर्यवंशी का शिकार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पारी का आगाज करने उतरे वैभव सूर्यवंशी को पहली गेंद खेलने का मौका पारी के दूसरे ओवर में मिला। मिचेल स्टार्क के खिलाफ पहले ओवर में स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने ली थी। जायसवाल ने स्टार्क की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर मैच का आगाज किया था, मगर तीसरी गेंद पर इस वर्ल्ड क्लास गेंदबाज ने जायसवाल को आउट कर बदला लिया। इसके बाद ओवर की बची तीन गेंदें ध्रुव जुरेल ने खेली।

दूसरे ओवर की शुरुआत में भी वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर नहीं थे। पहली तीन गेंदों का सामना जुरेल ने किया था। चौथी गेंद पर जब आखिरकार उन्हें स्ट्राइक मिली तो उन्होंने अपनी पारी की पहली गेंद पर काइल जैमीसन को सामने की तरफ चौका लगा दिया। फैंस वैभव सूर्यवंशी को ऐसा करता देख खुशी से झूम उठे। हालांकि अगली गेंद पर पूरे मैदान पर सन्नाटा पसर गया।

काइल जैमीसन ने पांचवीं गेंद एकदम जड़ में डाली। वैभव सूर्यवंशी ने इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, वह बस यॉर्कर को रोकना चाहते थे, मगर वह ऐसा करने में नाकाम रहे। काइल जैमीसन की तेज तर्रार यॉर्कर सीधा ऑफ स्टंप पर जाकर लगी और वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए।

वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ काइल जैमीसन का सेलिब्रेशन फैंस को नहीं आया रास वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद काइल मैमीसन जोर से चिल्लाएं और उन्होंने जबरदस्त अंदाज में इस विकेट को सेलिब्रेट किया। हालांकि फैंस को उनका यह सेलिब्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरअसल, जैमीसन विकेट लेने के बाद वैभव सूर्यवंशी के आगे बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाते हुए पाए गए। फैंस सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं-

एक फैन ने X पर लिखा- काइल जैमीसन के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है..…बच्चे को डरा रहा है। दूसरी दुनिया में आप सूर्यवंशी के विकेट की कीमत और स्टेटस तब जान सकते हैं जब कोई इंटरनेशनल बॉलर इस तरह अपने विकेट का जश्न मना रहा हो।

15 साल का लड़का बनाम 6'8 फीट का विशालकाय। और विशालकाय तो ऐसे जश्न मना रहा है जैसे उसने ओलंपिक जीत लिया हो। टॉप कॉमेडी!

वैभव सूर्यवंशी का ऑरा। गली के लौंडे भी इतने खुश नहीं होते। बच्चा बोलकर छोड़ देते

वैभव को इस फॉर्म में आउट करने के लिए उसे दोष भी नहीं दे सकते, शायद ऐसा लग रहा है जैसे उसने प्राइम गेल को आउट कर दिया हो।

तुम्हारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहां है अंकल जेम्स? तुम कितने बेवकूफ हो। खुद को बेवकूफ बना लिया।

कैसा रहा RR vs DC मैच?

दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल (75 रन) और पाथुम निसांका (62 रन) के अर्धशतकों से मिली शानदार शुरूआत के दम पर शुक्रवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच गेंद रहते सात विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन हार के बाद मिली इस जीत से आठ अंक लेकर तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंक से चौथे स्थान पर कायम है।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहुल (छह चौके, पांच छक्के) और निसांका (33 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 110 रन की भागीदारी के बाद नीतिश राणा ने 17 गेंद में 33 रन की पारी खेली। फिर ट्रिस्टन स्टब्स (11 गेंद में नाबाद 18 रन) और आशुतोष शर्मा (15 गेंद में नाबाद 25 रन) टीम को पांच गेंद रहते तीन विकेट पर 226 रन तक पहुंचाकर जीत दिलाई।

दिल्ली कैपिटल्स का यह अपने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा सफल 'चेज' रहा।