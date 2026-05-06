दिल्ली कैपिटल्स का वो 'धुरंधर', जिसने डुबा रखी है टीम की लुटिया; खा रहा छक्के पर छक्के
दिल्ली कैपिटल्स का वो 'धुरंधर', जिससे टीम को उम्मीद थी कि वह अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजों को फंसाया, लेकिन उसने टीम की लुटिया डुबो रखी है।ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि कुलदीप यादव हैं, जो छक्के पर छक्के खा रहे हैं।
दिल्ली कैपिटल्स ही नहीं, बल्कि जिस भी टीम के लिए कुलदीप यादव खेले हैं, उस टीम के लिए वह बड़े मैच विनर रहे हैं। हालांकि, आईपीएल 2026 में ऐसा नजर नहीं आता। कुलदीप यादव की चाइनामैन बॉलिंग को शायद नजर सी लग गई है। कुलदीप यादव लगातार फेल हो रहे हैं और इससे दिल्ली कैपिटल्स को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि वे विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो टीम भी मैच नहीं जीत पा रहे। विकेट नहीं लेने की बात तो एक बार को सोची जा सकती है, लेकिन वह रन भी नहीं रोक पा रहे हैं और अब तक इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं।
दिल्ली कैपिटल्स अपने धुरंधर की खराब फॉर्म की वजह से समस्याओं का सामना कर रही है। आंकड़ों की मानें तो अब तक 10 मैचों में 30 ओवर कुलदीप यादव ने फेंके हैं। इनमें सिर्फ 7 विकेट उनको मिले हैं, जबकि 44.42 का उनका औसत है, जो टी20 क्रिकेट में बहुत घटिया औसत है। इसका मतलब होता है कि आप 44 से ज्यादा रन खर्च करके एक विकेट औसतन हासिल करते हो। इतना ही नहीं, स्ट्राइक रेट उनका 25.7 का है। गेंदबाजी में स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि आप कितनी गेंदों में विकेट लेते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टी20 मैच में 24 गेंद ही बॉलर करता है, लेकिन कुलदीप को तो लगभग 26वीं गेंद पर जाकर विकेट मिल रही है।
कुलदीप यादव का इकॉनमी रेट इस सीजन 10.36 का है। 19 गेंदबाज आईपीएल 2026 में ऐसे हैं, जिन्होंने 10 या इससे ज्यादा ओवर गेंदबाजी की है। उन सभी गेंदबाजों में सिर्फ कुलदीप यादव ही ऐसे हैं, जिन्होंने 10 से ज्यादा रन प्रति ओवर के हिसाब से रन लुटाए हैं। इतना ही नहीं, वह इस सीजन 24 छक्के खा चुके हैं, जो सिर्फ स्पिनरों में ही नहीं, बल्कि आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज इस सीजन हैं। दूसरे नंबर पर नांद्रे बर्गर हैं, जिन्होंने 21 छक्के अब तक अपनी गेंदों पर लुटाए हैं।
कुलदीप की फॉर्म को लेकर कप्तान अक्षर पटेल और कोच हेमांग बदानी ने भी बयान दे दिया है। अक्षर पटेल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा था, "पांच विकेट गंवाने के बाद भी, आखिर में हमने जिस तरह से फिनिश किया वह अच्छा था। यह एक सकारात्मक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग में, मुझे अपने पार्टनर कुलदीप की कमी खली।" कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में 3 ओवर में बिना कोई विकेट निकाले 34 रन लुटाए।
हमें कुलदीप पर भरोसा है- हेमांग
वहीं, डीसी के हेड कोच हेमांग बदानी ने कहा, "मुझे लगता है कि यह फॉर्म से ज्यादा रिदम ढूंढने के बारे में है। वह अभी तक पीक फ़ॉर्म में नहीं आया है और उसने उस स्पीड से बॉलिंग नहीं की है जो वह नॉर्मली करता है, लेकिन यह समय की बात है। हमें उस पर पूरा भरोसा है। इससे भी जरूरी बात यह है कि यह हमारे लिए मुश्किल समय है। यह अब लगभग नॉकआउट जैसी सिचुएशन है। हमें चारों गेम जीतने होंगे और तब हमारे पास क्वालिफ़ाई करने का मौका होगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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