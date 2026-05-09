कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ…निकोलस पूरन के कॉलर पकड़ने पर क्रुणाल पांड्या ने तोड़ी चुप्पी
क्रुणाल पांड्या ने निकोलस पूरन के उनके कॉलर पकड़ने को लेकर चुप्पी तोड़ी है। इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट पर निकोलस पूरन ने कमेंट भी किया है, जो इस समय खूब वायरल हो रहा है।
लखनऊ सुपर जाएंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पिछले दिनों इकाना स्टेडियम में एक मैच खेला गया था। इस मैच में एलएसजी ने शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि मैच के दौरान निकोलस पूरन और क्रुणाल पांड्या की झड़प ने सुर्खियां बटौरी थी। उस झड़प के कुछ दिन बार एक वीडियो सामने आया जिसमें वेस्टइंडीज का यह पूर्व खिलाड़ी पांड्या का मैदान पर कॉलर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद फैंस में थोड़े परेशान हो गए, क्या दोनों के बीच सबकुछ ठीक है। हालांकि वीडियो में बाद में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से हंसते हुए बात करते दिखाई दिए। अब क्रुणाल पांड्या ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए एक पोस्ट किया है, जिस पर निकोलस पूरन ने भी कमेंट किया है।
क्रुणाल पांड्या ने इंस्टाग्राम पर निकोलस पूरन के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ प्यार। मेरे भाई निकोलस पूरन को 100 IPL गेम पूरे करने पर बधाई। तुम पर गर्व है भाई, और भी बहुत कुछ आने वाला है। वैसे, बाउंसर कैसा था?’
पांड्या के इस पोस्ट पर पूरन ने कमेंट कर लिखा, ‘यहां सिर्फ प्यार है दोस्तों, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक।’
क्रुणाल पांड्या और पूरन के बाउंसर के मुद्दे की बात करें तो, यह घटना तब हुई जब बाएं हाथ के पूरन बैटिंग करने आए और क्रुणाल ने सीधे बाउंसर फेंकी। अगली गेंद पर, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने एक रन लिया और जब पूरन नॉन-स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे तो दोनों के बीच कहासुनी होती देखी गई। हालांकि, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ।
यह ध्यान देने वाली बात है कि पूरन और पांड्या ने IPL के 2023 और 2024 एडिशन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। 2023 में एलएसजी प्लेऑफ में पहुंची थी।
लखनऊ लगभग प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, आरसीबी बरकरार
लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आरसीबी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है, वह फिलहाल टॉप-4 में है।
आरसीबी का अब इस सीजन लखनऊ से कोई मैच नहीं है। उनके बचे चार मुकाबले मुंबई, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद से है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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