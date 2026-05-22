CSK ने फैंस को गुमराह किया, एमएस धोनी की फिटनेस पर श्रीकांत का फूटा गुस्सा
पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जानबूझकर धोनी की फिटनेस को लेकर फैंस को पूरे सीजन के दौरान गुमराह किया है। धोनी चोट के कारण एक भी मैच नहीं खेल सके थे।
चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी आईपीएल 2026 में एक बार भी मैदान पर खेलने के लिए नहीं उतरे। सीजन के शुरू होने से पहले फ्रेंचाइजी ने कहा था कि दो सप्ताह के बाद धोनी खेलेंगे लेकिन दो महीने होने को है और धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बने। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गुरुवार को अपने आखिरी लीग मुकाबले में गुजरात टाइटंस से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिससे फैंस की धोनी को खेलते देखने की चाहत भी धरी रह गई। मैच के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाया हैं।
धोनी की फिटनेस को लेकर किया गुमराह
श्रीकांत ने CSK फ्रेंचाइजी, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कोच स्टीफन फ्लेमिंग पर आरोप लगाया कि फ्रेंचाइजी ने जानबूझकर धोनी की असली फिटनेस स्थिति के बारे में फैंस को गुमराह किया और सही जानकारी नहीं दी। पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “सीजन शुरू होने से पहले, उन्होंने कहा था कि धोनी को पैर में चोट लगी है और वे उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही वह टीम में वापसी करेंगे। फ्लेमिंग ने भी वही पुराना राग अलापा और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी वही बात दोहराई कि 'वे अगले मैच के लिए तैयार हो सकते हैं'। फिर मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स फैंस को दिखाने के लिए धोनी का ट्रेनिंग वीडियो जारी कर देता था, जिससे यह संकेत मिले कि वे पूरी तरह फिट हैं और मैच खेल सकते हैं।”
फैंस को स्पष्ट बताना चाहिए
उन्होंने आगे कहा, ''आखिरी मैच के बाद जब ग्रीम स्वान ने ऋतुराज से धोनी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'आपको अगले साल पता चल जाएगा।' फिर उन्होंने (मैनेजमेंट ने) कहा, 'नहीं, नहीं। वह अभी भी चोट से उबर रहे हैं।' बाद में कहा कि उन्हें जांघ में चोट लग गई। यह धोखा करना बंद करो। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था। अगर वह पूरा सीजन नहीं खेलने वाले हैं, तो ठीक है। फैंस मानसिक रूप से तैयार रहते।''
श्रीकांत ने कहा, ''अगर हर मैच के बाद उनसे पूछा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा यही कहते रहे कि वह अगले गेम के लिए उपलब्ध होंगे'। उन्होंने इसे बार-बार दोहराया। यहीं पर मैनेजमेंट, कप्तान और स्टीफन फ्लेमिंग को साफ-साफ कह देना चाहिए था कि 'धोनी इस सीजन में नहीं खेल रहे हैं, वह पूरी तरह फिट नहीं हैं'। प्रशंसक इस बात को मान लेते और आगे बढ़ जाते।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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