कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अंगकृष रघुवंशी IPL 2026 से हुए बाहर
कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी चोट लगने के कारण आईपीएल 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी चोट के कारण आईपीएल के मौजूदा सत्र से बाहर हो गए हैं। रघुवंशी को सिर में चोट (कन्कशन) के साथ बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर है। उन्हें यह चोट बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले के दौरान कैच लेने की कोशिश में लगी। तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स अभी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। टीम फिलहाल 13 अंकों के साथ अंकतालिका में छठे स्थान पर है। केकेआर ने अब तक 13 मैचों में छह जीत और छह हार दर्ज की हैं, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द रहा।
चोट के कारण बाहर
केकेआर ने जारी बयान में कहा, ''मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 मई को मैच के दौरान कैच लेने की कोशिश में अंगकृष रघुवंशी को कन्कशन और बाएं हाथ की एक उंगली में फ्रैक्चर हुआ, जिसके चलते वह 2026 आईपीएल से बाहर हो गए हैं।" कोलकाता की टीम रविवार को अपने अंतिम लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। दिल्ली की टीम भी गणितीय रूप से प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है, हालांकि उसकी संभावनाएं काफी कम हैं। इक्कीस वर्षीय रघुवंशी ने इस सत्र शानदार प्रदर्शन किया। रघुवंशी आईपीएल 2026 में अब तक केकेआर के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 42.2 के औसत और 146.52 के स्ट्राइक-रेट से 422 रन बनाए हैं, जिसमें पांच अर्धशतक भी शामिल हैं।
मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में विकेटकीपिंग करने वाले रघुवंशी, मुम्बई की पारी के 11वें ओवर में तिलक वर्मा को आउट करने के लिए कैच लेने की कोशिश में टीम के साथी वरुण चक्रवर्ती से टकरा गए। और चक्रवर्ती कैच नहीं पकड़ पाए। 14वें ओवर में तिलक के आउट होने के तुरंत बाद, रघुवंशी मैदान से बाहर चले गए और तेजस्वी दहिया सब्स्टीट्यूट विकेटकीपर के तौर पर आए।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को आईपीएल के 'करो या मरो' के मैच में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीद जीवंत रखी। केकेआर की गेंदबाजी इकाई ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आठ विकेट पर 147 रन के स्कोर पर रोक दिया। केकेआर मनीष पांडे (45 रन, 33 गेंद) और रोवमैन पॉवेल (40 रन, 30 गेंद) के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंद में 64 रन की भागीदारी से लक्ष्य के करीब पहुंची। टीम ने 18.5 ओवर में छह विकेट गंवाकर 148 रन जीत दर्ज की। इस जीत से केकेआर अंक तालिका में आठवें से छठे स्थान पर पहुंच गई जिससे उसके 13 अंक हो गए हैं जिससे उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली से उम्मीद अब भी बनी हुई है।
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