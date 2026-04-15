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अजिंक्य रहाणे पर पड़ी दोहरी मार, BCCI ने इस गलती के लिए KKR के कप्तान पर ठोका लाखों का फाइन

Apr 15, 2026 06:47 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे को पहले से ही आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है और अब बीसीसीआई ने उन पर लाखों का फाइन भी ठोक दिया है। इसके पीछे की वजह ये है कि उनकी टीम ने धीमी ओवर गति बनाए रखी।

अजिंक्य रहाणे पर पड़ी दोहरी मार, BCCI ने इस गलती के लिए KKR के कप्तान पर ठोका लाखों का फाइन

IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर और टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केकेआर को अभी तक सीजन की पहली जीत नहीं मिल सकी है। खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं और कई खिलाड़ी पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब जब मंगलवार 14 अप्रैल को कोलकाता की टीम आईपीएल के 19वें सीजन का पांचवां मैच खेलने उतरी तो फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, मैच के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अजिंक्य रहाणे पर लाखों रुपयों का जुर्माना भी लगा दिया है।

दरअसल, केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स समय पर अपने 20 ओवर नहीं फेंक पाई थी। एक ओवर सीएसके ने देरी से किया था। इसके लिए पहले तो केकेआर पर मैच में पेनल्टी लगी, जब आखिरी ओवर में एक फील्डर कम उन्हें बाउंड्री लाइन पर रखना पड़ा, जबकि मैच के बाद मैच रेफरी ने उनको स्लो ओवर रेट का दोषी पाया और उन पर 12 लाख रुपये का फाइन लगा दिया गया।

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आईपीएल की ओर से जारी मीडिया रिलीज में बताया गया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन अजिंक्य रहाणे पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मैच नंबर 22 के दौरान धीमी ओवर-रेट बनाए रखी, क्योंकि यह IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत इस सीजन में उनकी टीम का पहला उल्लंघन था, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है। इस वजह से अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अब फाइन डबल हो जाएगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार तो सिर्फ कप्तान अजिंक्य रहाणे पर फाइन लगा है, लेकिन सीजन में आगे केकेआर की टीम स्लो ओवर रेट की दोषी पाई गई तो फिर कप्तान समेत पूरी टीम पर भारी जुर्माना लगेगा। कप्तान पर अगली बार 24 लाख रुपये का फाइन लगेगा, जबकि प्लेइंग इलेवन के साथ-साथ इम्पैक्ट प्लेयर पर मैच फीस का 25-25 फीसदी जुर्माना या फिर 6-6 लाख रुपये का फाइन बीसीसीआई ठोकेगी। ऐसे में केकेआर की टीम अब फूंक-फूंककर कदम रखेगी। केकेआर की टीम पांच में से चार मैच अब तक हार चुकी है। एक पॉइंट केकेआर के खाते में है, क्योंकि पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मैच बारिश में धुल गया था।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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