सर्जरी के बाद कब तक मैदान पर उतरेंगे हर्षित राणा? पूरा IPL खेलने पर भी सस्पेंस

संक्षेप: तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट की वजह से न सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए, बल्कि अब तो उनके आईपीएल 2026 के भी पूरा खेलने पर सस्पेंस बन गया है। राणा को वर्ल्ड कप से ठीक पहले घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद मंगलवार को सर्जरी हुई।

तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट की वजह से न सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए, बल्कि अब तो उनके आईपीएल 2026 के भी पूरा खेलने पर सस्पेंस बन गया है। राणा को वर्ल्ड कप से ठीक पहले घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद मंगलवार को सर्जरी हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हर्षित राणा के लिए ये चोट सिर्फ इस लिहाज से बड़ा जख्म दे गई कि उन्हें वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से महरूम होना पड़ा। किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है वर्ल्ड कप में देश के लिए खेलना।

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार

वर्ल्ड कप को लेकर राणा काफी उत्साहित थे क्योंकि यह उनके करियर का पहला आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला था। लेकिन अमेरिका के साथ भारत के पहले मैच से ठीक 2 दिन पहले 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में वह घुटनों में चोट लगा बैठे। नतीजा ये हुआ कि जिस वर्ल्ड कप को लेकर वह खूब सपने संजो रहे होंगे, वे सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद सिराज को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर्षित राणा को सर्जरी से रिकवरी में टाइम लगेगा और इस वजह से वह आईपीएल का शुरुआती बड़ा हिस्सा मिस कर सकते हैं। टीओआई ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ‘कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल (मुंबई) में राणा की सर्जरी दिनशॉ पार्दीवाला ने किया। सर्जरी के बाद उन्होंने एक निश्चित अवधि तक आराम करना होगा। उसके बाद रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और वह इसके लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में जाएंगे।’

सूत्रों ने ये भी बताया कि अगर आने वाले पूरे आईपीएल सीजन से बाहर नहीं भी हुए तो उन्हें टूर्नामेंट के एक बड़े हिस्से से वंचित होना पड़ सकता है। हर्षित राणा आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं।

इससे पहले हर्षित राणा ने सर्जरी के बाद सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था उनका ध्यान अब रिकवरी पर है। राणा ने पोस्ट किया, ‘सर्जरी सही तरह हो गई है। अब मेरा ध्यान रिकवरी और फिर से उस चीज को करने पर है जो मुझे पसंद है (क्रिकेट खेलना)।’