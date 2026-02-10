Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025knee injury costs heavy to harshit rana not only he misses t20 world cup but now suspense over his playing ipl 2026
सर्जरी के बाद कब तक मैदान पर उतरेंगे हर्षित राणा? पूरा IPL खेलने पर भी सस्पेंस

सर्जरी के बाद कब तक मैदान पर उतरेंगे हर्षित राणा? पूरा IPL खेलने पर भी सस्पेंस

संक्षेप:

तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट की वजह से न सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए, बल्कि अब तो उनके आईपीएल 2026 के भी पूरा खेलने पर सस्पेंस बन गया है। राणा को वर्ल्ड कप से ठीक पहले घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद मंगलवार को सर्जरी हुई।

Feb 10, 2026 04:13 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट की वजह से न सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए, बल्कि अब तो उनके आईपीएल 2026 के भी पूरा खेलने पर सस्पेंस बन गया है। राणा को वर्ल्ड कप से ठीक पहले घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद मंगलवार को सर्जरी हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हर्षित राणा के लिए ये चोट सिर्फ इस लिहाज से बड़ा जख्म दे गई कि उन्हें वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से महरूम होना पड़ा। किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है वर्ल्ड कप में देश के लिए खेलना।

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार

वर्ल्ड कप को लेकर राणा काफी उत्साहित थे क्योंकि यह उनके करियर का पहला आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला था। लेकिन अमेरिका के साथ भारत के पहले मैच से ठीक 2 दिन पहले 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में वह घुटनों में चोट लगा बैठे। नतीजा ये हुआ कि जिस वर्ल्ड कप को लेकर वह खूब सपने संजो रहे होंगे, वे सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद सिराज को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया.

ये भी पढ़ें:हर्षित राणा ने कराई सर्जरी, T20 WC का सपना टूटने के बाद दिया अहम अपडेट

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर्षित राणा को सर्जरी से रिकवरी में टाइम लगेगा और इस वजह से वह आईपीएल का शुरुआती बड़ा हिस्सा मिस कर सकते हैं। टीओआई ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ‘कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल (मुंबई) में राणा की सर्जरी दिनशॉ पार्दीवाला ने किया। सर्जरी के बाद उन्होंने एक निश्चित अवधि तक आराम करना होगा। उसके बाद रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और वह इसके लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में जाएंगे।’

ये भी पढ़ें:हर्षित राणा टी20 विश्व कप से हुए बाहर, मोहम्मद सिराज को स्क्वॉड में मिली एंट्री

सूत्रों ने ये भी बताया कि अगर आने वाले पूरे आईपीएल सीजन से बाहर नहीं भी हुए तो उन्हें टूर्नामेंट के एक बड़े हिस्से से वंचित होना पड़ सकता है। हर्षित राणा आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं।

इससे पहले हर्षित राणा ने सर्जरी के बाद सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था उनका ध्यान अब रिकवरी पर है। राणा ने पोस्ट किया, ‘सर्जरी सही तरह हो गई है। अब मेरा ध्यान रिकवरी और फिर से उस चीज को करने पर है जो मुझे पसंद है (क्रिकेट खेलना)।’

हर्षित राणा ने अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर में बल्ले से भी अपनी काबिलियत से प्रभावित किया है। उनके करियर पर निगाह डालें तो उन्होंने अब तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 4 विकेट और 7 रन दर्ज हैं। इसी तरह उन्होंने अब तक 14 ओडीआई खेले हैं जिनमें उनके नाम 26 विकेट और 124 रन दर्ज हैं। इसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। राणा ने अब तक 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 9 विकेट और 57 रन दर्ज हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Harshit Rana T20 World Cup Indian Cricket Team अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।