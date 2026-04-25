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केएल राहुल ने सुरेश रैना और धोनी को पछाड़ा, IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें बैटर बने

Apr 25, 2026 06:54 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लोकेश राहुल ने महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को आईपीएल में सर्वाधिक रनों के मामले में पीछे कर दिया है। वे अब इंडियंन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।

केएल राहुल ने सुरेश रैना और धोनी को पछाड़ा, IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें बैटर बने

पंजाब किंग्स के खिलाफ शनिवार को खेले गए मुकाबले में लोकेश राहुल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 67 गेंदों में 16 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 152 रन बनाए, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा आईपीएल में खेली गई सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 141 रनों की पारी के साथ अभिषेक शर्मा के नाम था।

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केएल राहुल ने सुरेश रैना और धोनी को पछाड़ा

केएल राहुल ने अपनी इस दमदार पारी के साथ आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवां स्थान हासिल कर लिया है। आज के मैच से पहले लोकेश राहुल इस सूची में 7वें नंबर पर थे, लेकिन उन्होंने एक ही पारी में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को पीछे करते हुए पांचवां स्थान हासिल कर लिया है। सबसे पहले लोकेश राहुल ने इस मैच में 13 रन बनाए और इतने रन बनाते ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे कर दिया। इसके बाद लोकेश राहुल ने शतक बनाकर सुरेश रैना को भी पीछे कर दिया। सुरेश रैना को पीछे करने के लिए आज के मैच में केएल राहुल को 101 रनों की दरकार थी और 101वां रन लेते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल भी कर ली।

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आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर

आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस सूची में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक के अपने आईपीएल करियर में कुल 8989 रन बनाए हैं। वे जल्द ही 9000 रनों के आंकड़े को भी पार करने वाले हैं। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है। उन्होंने अब तक कुल 7183 रन बनाए हैं। शिखर धवन इस सूची में 6769 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैंष डेविड वॉर्नर ने आईपीएल के इतिहास में कुल 6565 रन बनाए हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। सूची में पांचवें स्थान पर अब सुरेश रैना को पछाड़कर केएल राहुल शामिल हो गए हैं। उन्होंने आईपीएल के इतिहास में अब तक कुल 5579 रन बनाए हैं। सुरेश रैना सूची में 6वें स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने 5528 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में अब तक कुल 5439 रन बनाए हैं और लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।

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आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. विराट कोहली- 9989

2. रोहित शर्मा- 7183

3. शिखर धवन- 6769

4. डेविड वॉर्नर-6565

5. केएल राहुल- 5579*

6. सुरेश रैना- 5528

7. महेंद्र सिंह धोनी- 5439

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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