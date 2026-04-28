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पहली गेंद, पहला मैच और सामने खूंखार पेसर! केएल राहुल ने नए नवेले खिलाड़ी को आग में झोंक दिया

Apr 28, 2026 01:16 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पहली गेंद, पहला मैच और सामने खूंखार पेसर, लेकिन फिर भी केएल राहुल ने नए नवेले खिलाड़ी को आग में झोंक दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करने उतरे साहिल परख के साथ ऐसा ही कुछ हुआ।

पहली गेंद, पहला मैच और सामने खूंखार पेसर! केएल राहुल ने नए नवेले खिलाड़ी को आग में झोंक दिया

दिल्ली कैपिटल्स महज 75 रनों पर ढेर हो गई। हर किसी ने अपना-अपना अनुमान लगाया कि दिल्ली की टीम पिछले मैच में 264 रन बनाने के बावजूद एक दिन के बाद कैसे 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि, यहां एक चीज बहुत कम लोगों ने नोटिस की, वह यह थी कि दिल्ली कैपिटल्स के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में शामिल केएल राहुल ने एक ऐसे बल्लेबाज को आग में झोंक दिया, जो अपना पहला ही मैच आईपीएल में खेल रहा था।

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स के लिए सोमवार 27 अप्रैल की शाम को साढ़े सात बजे ओपनिंग पर केएल राहुल के साथ साहिल परख बल्लेबाजी के लिए उतरे। केएल राहुल नॉन स्ट्राइक पर थे, जबकि साहिल परख को स्ट्राइक दी। साहिल परख पहली बार आईपीएल में खेल रहे थे, लेकिन साहिल परख की पारी दो मिनट भी नहीं चली, क्योंकि वे दूसरी गेंद पर ही क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसे में साहिल परख की आलोचना कम, केएल राहुल की निंदा ज्यादा होनी चाहिए।

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पिछले मैच में आपने कमाल की 152 रनों की पारी खेली। अगले मैच में भी आपसे ये उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी पारी खेलो। आप नहीं खेल सके, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल आपको एक सीनियर होने के नाते रखना चाहिए था कि एक ऐसे बल्लेबाज को उस खूंखार गेंदबाज के आगे न रखा जाए, जो जबरदस्त फॉर्म में है और अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए पावरप्ले में फेमस है।

साहिल परख ने भुवनेश्वर कुमार का सामना अपने डेब्यू इनिंग में किया। पहली गेंद उनके बल्ले से लगी और शॉर्ट थर्ड मैन पर चली गई। वहां से ही पता चल गया था कि भुवनेश्वर कुमार को स्विंग मिलेगी। अगली गेंद थोड़ी और आगे भुवी ने रखी और यह स्टंप की लाइन में थी, जो जाकर मिडिल एंड लेग स्टंप पर लगी। साहिल परख क्लीन बोल्ड हो गए। दो मिनट के भीतर डेब्यू साहिल का भुवी ने खत्म कर दिया।

केएल से सवाल

अब सवाल यह है कि साहिल परख को केएल राहुल ने आग में क्यों झोंका? क्या खुद केएल राहुल भुवनेश्वर कुमार से डरे हुए थे? इसका जवाब हां में भी हो सकता है, क्योंकि भुवनेश्वर ने केएल को हमेशा खामोश रखा है। आईपीएल में 104 गेंदें भुवनेश्वर ने केएल राहुल के खिलाफ की हैं, जिनमें वे 112 रन ही बना सके हैं। दो बार भुवी ने उन्हें आउट भी किया है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि शायद मैचअप को देखते हुए केएल राहुल दूसरे छोर पर चले गए हों।

अगर यह टीम मैनेजमेंट का फैसला तो भी गंदा ही है, क्योंकि आप एक नए खिलाड़ी को इस तरह एक्सपोज नहीं कर सकते। वे महाराष्ट्र के लिए टी20 क्रिकेट में खेले हैं, लेकिन नंबर 3 पर उतरे हैं। उम्र, अनुभव और भुवनेश्वर कुमार के गेंदबाजी कद को देखते हुए केएल राहुल को खुद से पहली गेंद फेस करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। यहीं से मैच आरसीबी ने अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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