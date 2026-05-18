केएल राहुल को अभी भी है दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीद, मगर फंसा है ये पेच

केएल राहुल को अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के IPL 2026 प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीद है। हालांकि, वह जानते हैं कि यह दिल्ली कैपिटल्स अकेले नहीं कर सकती। उन्हें दूसरी टीमों से सहयोग चाहिए होगा।

दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल 2026 में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने हैं। इसके अलावा वह दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने 8 सीजन 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर हैं, जो 9 बार इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। केएल राहुल अपनी इस उपलब्धि से खुश हैं, लेकिन इस बात से निराश हैं कि उनकी टीम को ज्यादा मैचों में जीत नहीं मिली। इस वजह से उनके प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि, उन्हें फिर भी उम्मीद है कि वे आखिरी मैच जीतेंगे और दूसरी टीमें उनका सहयोग करेंगी और उन्हें प्लेऑफ्स का टिकट मिल सकता है।

केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 500 रन बनाने पर कहा, "हां, यह थोड़ा ज्यादा स्पेशल लग रहा है, क्योंकि मैं हर सीजन में 500 रन बना रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ और हासिल करने का सोचा था, जो है अपना स्ट्राइक-रेट बढ़ाना और मॉडर्न T20 की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करना। ऐसे में हां, मैं काफी खुश हूं कि मैं ऐसा कर सका। लेकिन हां, अगर हमें कुछ और जीत मिलती, तो यह और भी स्पेशल होता।"

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प्लेऑफ्स को लेकर केएल राहुल ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी एक बाहरी मौका है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अगला गेम जीत सकें और कुछ दूसरी टीमें हमारी मदद कर सकें।" दिल्ली की टीम इस सीजन ज्यादा से ज्यादा 14 अंकों तक पहुंच सकती है और इन अंकों के साथ उनका टॉप 4 में जाना तभी संभव हो सकता है, जब टॉप 4 में आखिरी स्थान के लिए इतने अंकों पर क्वालीफिकेशन हो। इसमें भी नेट रन रेट देखा जाएगा। इसलिए केएल राहुल जानते हैं कि डीसी का पेच फंसा हुआ है।

अपने बेहतर स्ट्राइक-रेट पर केएल बोले, "यह एक सफ़र रहा है। मेरा मतलब है, मैंने अभी भी... मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी भी इसे पूरी तरह से समझ लिया है, यह गेम और स्पोर्ट खेलना ट्रायल एंड एरर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहने, अनकम्फर्टेबल होने, अनकम्फर्टेबल चीजें करने के बारे में है। इसलिए मैंने हमेशा ऐसा करने की कोशिश की है और गेम की डिमांड के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश की है और टीम मुझसे जो कहती है, वह करने की कोशिश की है।"

केएल ने आगे कहा, "इस बार एक बहुत स्पष्ट बात थी। सीजन से पहले जब हमारी बात हुई थी, तो कोच और कैप्टन का मैसेज था कि, वे चाहते थे कि मैं एक खास स्ट्राइक-रेट पर खेलूं और पावरप्ले और बॉलिंग पर हावी रहूं। इस तरह मैंने अपने गेम को उसी के हिसाब से बनाने की कोशिश की और टीम के लिए वैसा करने की कोशिश की। मैंने वही किया और आज फिर, मेरा मतलब है, कुछ दिन पहले हमारी बैट्समैन मीटिंग हुई थी और पिछले दो या तीन गेम में यहां का विकेट थोड़ा मुश्किल रहा है। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि टॉप तीन में से कोई डीप बैटिंग करेगा। इसलिए मुझे आज वह रोल निभाना पड़ा और किस्मत से, अभिषेक पोरेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शुरू से ही गेम को संभाला ताकि मैं कुछ समय ले सकूं और कोशिश कर सकूं और... एक इनिंग बिल्ड करने की कोशिश कर सकूं और जितना हो सके वहां रहने की कोशिश कर सकूं और ड्रेसिंग रूम को शांत रख सकूं।"

केएल राहुल ने अभिषेक पोरेल पर कहा, "हां, उसे जो मौके मिले हैं, उसने सबको दिखा दिया है कि वह क्या कर सकता है। फिर से कोई ऐसा जो सही क्रिकेट शॉट्स खेलता है और T20 गेम को समझने की कोशिश करता है और अपना स्ट्राइक-रेट बढ़ाने की कोशिश करता है, उस पावरप्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि हमने पिछले सीजन में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसे फीडबैक मिला कि वे चाहते हैं कि वह अपना स्ट्राइक-रेट बढ़ाए और बदकिस्मती से, उसे सीजन की शुरुआत में ज़्यादा मौके नहीं मिले, जो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं देख सकता था, लेकिन वह ऐसा इंसान है जो फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। वह मुझसे बात कर रहा है, वह कोच से बात कर रहा है और वह अपने गेम पर कड़ी मेहनत कर रहा है और अपनी बैटिंग के उस हिस्से को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।"