केएल राहुल को अभी भी है दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीद, मगर फंसा है ये पेच
केएल राहुल को अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के IPL 2026 प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीद है। हालांकि, वह जानते हैं कि यह दिल्ली कैपिटल्स अकेले नहीं कर सकती। उन्हें दूसरी टीमों से सहयोग चाहिए होगा।
दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल 2026 में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने हैं। इसके अलावा वह दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने 8 सीजन 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर हैं, जो 9 बार इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। केएल राहुल अपनी इस उपलब्धि से खुश हैं, लेकिन इस बात से निराश हैं कि उनकी टीम को ज्यादा मैचों में जीत नहीं मिली। इस वजह से उनके प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि, उन्हें फिर भी उम्मीद है कि वे आखिरी मैच जीतेंगे और दूसरी टीमें उनका सहयोग करेंगी और उन्हें प्लेऑफ्स का टिकट मिल सकता है।
केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 500 रन बनाने पर कहा, "हां, यह थोड़ा ज्यादा स्पेशल लग रहा है, क्योंकि मैं हर सीजन में 500 रन बना रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ और हासिल करने का सोचा था, जो है अपना स्ट्राइक-रेट बढ़ाना और मॉडर्न T20 की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करना। ऐसे में हां, मैं काफी खुश हूं कि मैं ऐसा कर सका। लेकिन हां, अगर हमें कुछ और जीत मिलती, तो यह और भी स्पेशल होता।"
प्लेऑफ्स को लेकर केएल राहुल ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी एक बाहरी मौका है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अगला गेम जीत सकें और कुछ दूसरी टीमें हमारी मदद कर सकें।" दिल्ली की टीम इस सीजन ज्यादा से ज्यादा 14 अंकों तक पहुंच सकती है और इन अंकों के साथ उनका टॉप 4 में जाना तभी संभव हो सकता है, जब टॉप 4 में आखिरी स्थान के लिए इतने अंकों पर क्वालीफिकेशन हो। इसमें भी नेट रन रेट देखा जाएगा। इसलिए केएल राहुल जानते हैं कि डीसी का पेच फंसा हुआ है।
अपने बेहतर स्ट्राइक-रेट पर केएल बोले, "यह एक सफ़र रहा है। मेरा मतलब है, मैंने अभी भी... मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी भी इसे पूरी तरह से समझ लिया है, यह गेम और स्पोर्ट खेलना ट्रायल एंड एरर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहने, अनकम्फर्टेबल होने, अनकम्फर्टेबल चीजें करने के बारे में है। इसलिए मैंने हमेशा ऐसा करने की कोशिश की है और गेम की डिमांड के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश की है और टीम मुझसे जो कहती है, वह करने की कोशिश की है।"
केएल ने आगे कहा, "इस बार एक बहुत स्पष्ट बात थी। सीजन से पहले जब हमारी बात हुई थी, तो कोच और कैप्टन का मैसेज था कि, वे चाहते थे कि मैं एक खास स्ट्राइक-रेट पर खेलूं और पावरप्ले और बॉलिंग पर हावी रहूं। इस तरह मैंने अपने गेम को उसी के हिसाब से बनाने की कोशिश की और टीम के लिए वैसा करने की कोशिश की। मैंने वही किया और आज फिर, मेरा मतलब है, कुछ दिन पहले हमारी बैट्समैन मीटिंग हुई थी और पिछले दो या तीन गेम में यहां का विकेट थोड़ा मुश्किल रहा है। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि टॉप तीन में से कोई डीप बैटिंग करेगा। इसलिए मुझे आज वह रोल निभाना पड़ा और किस्मत से, अभिषेक पोरेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शुरू से ही गेम को संभाला ताकि मैं कुछ समय ले सकूं और कोशिश कर सकूं और... एक इनिंग बिल्ड करने की कोशिश कर सकूं और जितना हो सके वहां रहने की कोशिश कर सकूं और ड्रेसिंग रूम को शांत रख सकूं।"
केएल राहुल ने अभिषेक पोरेल पर कहा, "हां, उसे जो मौके मिले हैं, उसने सबको दिखा दिया है कि वह क्या कर सकता है। फिर से कोई ऐसा जो सही क्रिकेट शॉट्स खेलता है और T20 गेम को समझने की कोशिश करता है और अपना स्ट्राइक-रेट बढ़ाने की कोशिश करता है, उस पावरप्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि हमने पिछले सीजन में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसे फीडबैक मिला कि वे चाहते हैं कि वह अपना स्ट्राइक-रेट बढ़ाए और बदकिस्मती से, उसे सीजन की शुरुआत में ज़्यादा मौके नहीं मिले, जो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं देख सकता था, लेकिन वह ऐसा इंसान है जो फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। वह मुझसे बात कर रहा है, वह कोच से बात कर रहा है और वह अपने गेम पर कड़ी मेहनत कर रहा है और अपनी बैटिंग के उस हिस्से को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।"
केएल राहुल ने आगे कहा, "अब जब उसे मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की इनिंग्स उसे कॉन्फिडेंस देंगी और आखिर में, T20 कॉन्फिडेंस और भरोसे के बारे में है कि क्रिकेट शॉट्स और आपके पास जो स्किल्स हैं, उनके साथ भी, आप मैदान पर जाकर 170, 200 स्ट्राइक-रेट से स्कोर कर सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कुछ बार कर लेते हैं, तो आप थोड़े और रिलैक्स हो जाते हैं और फिर बैट और बॉल पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो कोई ज़्यादा स्ट्राइक-रेट पाने की कोशिश कर रहा है, मुझे हमेशा लगता है कि उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बोझ होता है, लेकिन हां, उसने इसे बहुत अच्छे से संभाला है और मैं सच में खुश हूं कि वह आज टीम के लिए ऐसा कर सका और जिस तरह से उसने बैटिंग की वह बहुत बढ़िया थी।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।