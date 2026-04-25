केएल राहुल ने IPL में रचा इतिहास, बतौर भारतीय एक पारी में 150 रन बनाने वाले बने पहले बल्लेबाज; देखें टॉप-5 लिस्ट
आईपीएल 2026 के 35वें मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज लोकेश राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए इतिहास रच दिया है। वे आईपीएल के इतिहास में 150 रन की पारी खेलने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
आईपीएल 2026 के 35वें मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज लोकेश राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए इतिहास रच दिया है। वे आईपीएल के इतिहास में 150 रन की पारी खेलने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। शनिवार, 25 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में लोकेश राहुल ने विस्फोटक शतक जड़ा। वे शतक पर ही संतुष्ट नहीं हुए बल्कि उन्होंने 67 गेंदों में 152 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 16 चौके और 9 छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 226.87 का रहा।
केएल राहुल ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज
लोकेश राहुल ने इस पारी के साथ ना सिर्फ आईपीएल में 150 रन की पारी खेलने वालने पहले भारतीय बल्लेबाज का मुकाम हासिल किया है,बल्कि वे पुरुषों के टी-20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बैटर भी बन गए हैं। इस पहले टी-20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय का सर्वोच्च स्कोर 151 रनों का था, जो तिलक वर्मा ने साल 2024 में राजकोट में तिलक वर्मा ने मेघालय के खिलाफ खेला था। लिस्ट में तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने बंगाल के खिलाफ साल 2025 में सिकंदराबाद में 148 रनों की पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर सिक्किम के खिलाफ साल 2019 में इंदौर में खेली गई 147 रनों की पारी के साख इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। लिस्ट में पांचवें स्थान पर पुनीत बिष्ट का स्थान है, जिन्होंने मिजोरम के खिलाफ साल 2021 में चेन्नई के मैदान पर नाबाद 146 रनों की पारी खेली थी।
पुरुषों के टी20 में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर:
152* - केएल राहुल बनाम पीबीकेएस, दिल्ली, 2026;
151 - तिलक वर्मा बनाम मेघालय, राजकोट, 2024;
148 - अभिषेक शर्मा बनाम बंगाल, सिकंदराबाद, 2025;
147 - श्रेयस अय्यर बनाम सिक्किम, इंदौर, 2019;
146* - पुनीत बिष्ट बनाम मिजोरम, चेन्नई, 2021
आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले तीसरे बैटर बने
केएल राहुल ने इस खास उपलब्धियों के साथ ही आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले ओवरऑल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए यह खास उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल के इतिहास में सर्वोच्च स्कोर बनाने या सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर गेल ने साल 2013 में पुणे वारियर्स इंडियां के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे और इतिहास रच दिया था। आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम हैं, जिन्होंने साल 2008 में केकेआर की ओर से खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ नाबाद 158 रनों की पारी खेली थी। इस सूची में अब लोकेश राहुल तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने साल 2026 के आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 152 रनों की पारी खेली है। सूची में चौथे स्थान पर अभिषेक शर्मा का नाम है, जिन्होंने साल 2025 के आईपीएल सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ हैदराबाद रे मैदान पर 141 रनों की पारी खेली थी। लिस्ट में पांचवें स्थान पर क्विंटन डिकॉक हैं, जिन्होंने केकेआर की ओर से खेलते हुए एलएसजी के खिलाफ साल 2022 में मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में नाबाद 140 रन बनाए थे।
आईपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर:
175* - क्रिस गेल (आरसीबी) बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013
158* - ब्रेंडन मैकुलम (केकेआर) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2008
152* - केएल राहुल (डीसी) बनाम पीबीकेएस, दिल्ली, 2026
141 - अभिषेक शर्मा (एसआरएच) बनाम पीबीकेएस, हैदराबाद, 2025
140* - क्विंटन डी कॉक (केकेआर) बनाम एलएसजी, मुंबई डीवाईपी, 2022
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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