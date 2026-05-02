केएल राहुल ने रचा इतिहास, बतौर भारतीय ओपनर बने IPL के नए ‘सिक्सर किंग’; कोहली-रोहित सब छूटे पीछे

केएल राहुल की धुआंधार पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दिल्ली ने आरआर के खिलाफ अपने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। केएल राहुल ने इस दौरान इतिहास रचा-

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल में उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेली 75 रनों की मैच जिताऊ पारी के दौरान 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 5 छक्कों के साथ केएल राहुल आईपीएल इतिहास में बतौर भारतीय ओपनर 200 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने। इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं। कोहली और राहुल के बीच बतौर ओपनर छक्कों की यह रेस आईपीएल 2026 की शुरुआत से चल रही है, मगर राहुल इस रेस में अब बढ़त बना चुके हैं। आईए जानते हैं विराट कोहली आईपीएल में बतौर ओपनर अभी तक कितने छक्के लगा चुके हैं।

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राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 226 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए केएल राहुल ने 40 गेंदों पर 75 रनों की धुआंधार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान राहुल ने 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसका मतलब यह है कि राहुल ने 54 रन सिर्फ चौके छक्कों से बनाए, जो उनकी पारी का 50 से भी अधिक प्रतिशत है।

केएल राहुल के नाम इन 5 छक्कों के साथ आईपीएल इतिहास में बतौर ओपनर 201 छक्के हो गए हैं। वहीं विराट कोहली 192 छक्कों के साथ दूसरे पायदान पर हैं।

रोहित शर्मा रह गए काफी पीछे केएल राहुल और विराट कोहली के बीच तो आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर छक्कों की जबरदस्त रेस चल रही है, मगर मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा इसमें काफी पिछड़ गए हैं। रोहित शर्मा इस सीजन चोट के चलते ज्यादा मैच नहीं खेल पाए हैं। हिटमैन के नाम आईपीएल में बतौर ओपनर 148 छक्के दर्ज है, वह बतौर भारतीय ओपनर्स की इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। वहीं शिखर धवन चौथे और शुभमन गिल चौथे पायदान पर हैं।

शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच 20 छक्कों का भी अंतर नहीं रह गया है।

IPL में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के 201: केएल राहुल

192: विराट कोहली

148: रोहित शर्मा

143: शिखर धवन

129: शुभमन गिल कैसा रहा RR vs DC मैच? दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल (75 रन) और पाथुम निसांका (62 रन) के अर्धशतकों से मिली शानदार शुरूआत के दम पर शुक्रवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच गेंद रहते सात विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन हार के बाद मिली इस जीत से आठ अंक लेकर तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंक से चौथे स्थान पर कायम है।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहुल (छह चौके, पांच छक्के) और निसांका (33 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 110 रन की भागीदारी के बाद नीतिश राणा ने 17 गेंद में 33 रन की पारी खेली। फिर ट्रिस्टन स्टब्स (11 गेंद में नाबाद 18 रन) और आशुतोष शर्मा (15 गेंद में नाबाद 25 रन) टीम को पांच गेंद रहते तीन विकेट पर 226 रन तक पहुंचाकर जीत दिलाई।

दिल्ली कैपिटल्स का यह अपने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा सफल 'चेज' रहा।