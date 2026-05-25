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क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच गए केएल राहुल, IPL में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केएल राहुल आईपीएल 2026 से जाते-जाते इतिहास रच गए। केकेआर के खिलाफ हुए आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स के इस ओपनर ने 30 गेंदों पर 60 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।

क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच गए केएल राहुल, IPL में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल 2026 से जाते-जाते इतिहास रच गए। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में केएल राहुल ने 30 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 60 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन 4 छक्कों के साथ वह क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। यह रिकॉर्ड है आईपीएल में सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजियों के लिए एक सीजन में 30 से ज्यादा छक्के लगाने का। राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीजन 31 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया।

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केएल राहुल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स से पहले पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने इन तीनों टीमों के लिए एक आईपीएल सीजन में 30 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। केएल राहुल इसी के साथ आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस गेल और ग्लेन मैक्सवेल ने 2-2 आईपीएल टीमों के लिए एक सीजन में 30 से ज्यादा छक्के लगाए हैं।

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गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 4 बार तो पंजाब किंग्स के लिए 1 बार यह कारनामा किया है। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी और पीबीकेएस के लिए 1-1 बार सीजन में 30 से ज्यादा सिक्स लगाए हैं।

प्लेयरटीममैचरनसिक्सएडिशन
केएल राहुलपंजाब किंग्स14659322018
पंजाब किंग्स13626302021
लखनऊ सुपर जायंट्स15616302022
दिल्ली कैपिटल्स1459331*2026
क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु12608442011
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु15733592012
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु16703512013
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु14491382015
पंजाब किंग्स13490342019
ग्लेन मैक्सवेलपंजाब किंग्स16552362014
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु14400312023

केएल राहुल ने की रोहित शर्मा की बराबरी

केएल राहुल का यह आईपीएल में 51वां फिफ्टी प्लस स्कोर था। उन्होंने इसी के साथ आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने के मामले में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। अब इन दोनों दिग्गजों के नाम 51-51 फिफ्टी प्लस स्कोर है। इन दोनों के ऊपर इस लिस्ट में तीन प्लेयर -शिखर धवन, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली- हैं। कोहली के नाम आईपीएल में सबसे अधिक 76 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है।

IPL में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

76 - विराट कोहली

66 - डेविड वॉर्नर

53 - शिखर धवन

51 - केएल राहुल*

51 - रोहित शर्मा

IPL 2026 में कुल 31 छक्के लगाने के साथ केएल राहुल ऋषभ पंत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक IPL सीजन में 30 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए हैं। पंत ने 2018 सीजन में दिल्ली के लिए सबसे अधिक 37 छक्के लगाए थे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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