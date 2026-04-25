केएल राहुल 12 रन पर ही हो जाते आउट, पंजाब किंग्स से हुई ये गलती; शतक जड़ की क्रिस गेल की बराबरी

KL Rahul Century: केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 45 गेंदों पर शतक जड़ धमाल मचा दिया है। यह उनके आईपीएल करियर का 6ठा शतक है। उन्होंने इस शतक के दम पर क्रिस गेल की बराबरी कर ली है।

KL Rahul Century: दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में शतक जड़ तबाही मचा दी है। राहुल ने अपना 6ठा आईपीएल शतक मात्र 45 गेंदों पर पूरा किया। एक समय ऐसा था जब पंजाब के पास केएल राहुल को मात्र 12 के निजी स्कोर पर आउट करने का मौका था, मगर उन्होंने यह मौका गंवाया, जिसका फायदा केएल राहुल ने शतक जड़ उठाया। केएल राहुल के इस शतक के दम पर दिल्ली कैपिटल्स मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब किंग्स पूरी तरह से बैकफुट पर है।

केएल राहुल ने अपने 6ठे आईपीएल शतक के साथ क्रिस गेल की बराबरी कर ली है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में केएल राहुल संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। राहुल और गेल के नाम आईपीएल में अब बराबर 6-6 शतक है।

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वहीं केएल राहुल के ऊपर अब आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दो ही खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और जोस बटलर। विराट कोहली के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 8 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है, वहीं बटलर ने 7 बार 100 रन का आंकड़ा छुआ है।

12 रन पर ही आउट हो जाते केएल राहुल पारी के तीसरे ओवर में पंजाब किंग्स के पास केएल राहुल को 12 के निजी स्कोर पर आउट करने का मौका था। अर्शदीप सिंह की शॉट पिच गेंद पर पुल मारने के प्रयास में केएल राहुल ने गेंद सीधा स्क्वॉयर लेग की दिशा में खड़े शशांक सिंह के हाथों में मार दी थी। शशांक ने इस कैच को टपकाया और केएल राहुल को जीवनदान दिया। राहुल ने इस मौके का फायदा शतक जड़ उठाया।

केएल राहुल ने की एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी केएल राहुल पंजाब किंग्स के खिलाफ 13 रन बनाते ही आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने अपने आईपीएल करियर में खेले 278 मैचों में 5439 रन बनाए थे, मगर अब राहुल उनसे आगे निकल गए हैं।

केएल राहुल के ऊपर अब 5 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 4 भारतीय और एक विदेशी है।

बता दें, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है। कोहली इस रंगारंग लीग में 8989 रन बना चुके हैं। वह 9000 रन के आंकड़े से 11 ही रन दूर हैं।