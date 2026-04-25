केएल राहुल ने तोड़ा एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड, देखें IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

KL Rahul Most Runs in IPL History: केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 13 रन बनाते ही एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं।

KL Rahul Most Runs in IPL History: दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 13 रन बनाते ही एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली और पंजाब के बीच आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। केएल राहुल का कैच शुरुआत में शशांक सिंह ने छोड़ा, मगर इसके बाद उन्होंने पंजाब को कोई मौका नहीं दिया। खबर लिखे जाने तक राहुल 19 गेंदों पर 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। नीतिश राणा के साथ उनकी साझेदारी 50 रन की हो गई है। केएल राहुल आईपीएल 2026 में 200 से अधिक रन बना चुके हैं।

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केएल राहुल पंजाब किंग्स के खिलाफ 13 रन बनाते ही आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने अपने आईपीएल करियर में खेले 278 मैचों में 5439 रन बनाए थे, मगर अब राहुल उनसे आगे निकल गए हैं।

केएल राहुल के ऊपर अब 5 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 4 भारतीय और एक विदेशी है।

बता दें, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है। कोहली इस रंगारंग लीग में 8989 रन बना चुके हैं। वह 9000 रन के आंकड़े से 11 ही रन दूर हैं।

कोहली के बाद लिस्ट में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 7183 रन दर्ज है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच लगभग 2000 रनों का अंतर है।

केएल राहुल की नजरें अब नंबर-5 पर बैठे सुरेश रैना को पछाड़ टॉप-5 में अपनी जगह बनाने पर होगी। रैना ने अपने आईपीएल करियर में 5528 रन बनाए हैं। राहुल को उन्हें पछाड़ने के लिए ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है।

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज- विराट कोहली-8989

रोहित शर्मा- 7183

शिखर धवन- 6769

डेविड वॉर्नर- 6565

सुरेश रैना- 5528

केएल राहुल- 5457*

एमएस धोनी- 5439

DC vs PBKS प्लेइंग XI पंजाब किंग्स (प्लेइंग XI): प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसन, ज़ेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल