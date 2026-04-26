Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

KL राहुल और नीतीश राणा ने की 220 रनों की साझेदारी, फिर भी नहीं तोड़ सके विराट कोहली और डिविलियर्स का रिकॉर्ड

Apr 26, 2026 06:05 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share

आईपीएल 2026 के 35वें मुकाबले में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज लोकेश राहुल और नीतिश राणा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी की। हालांकि, इसके बावजूद वे विराट कोहली और एबीडिविलियर्स के रिकॉर्ड को तोड़ने में असफल रहे।

KL राहुल और नीतीश राणा ने की 220 रनों की साझेदारी, फिर भी नहीं तोड़ सके विराट कोहली और डिविलियर्स का रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 के 35वें मुकाबले में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज लोकेश राहुल और नीतिश राणा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी की। राहुल ने ऐतिहासिक पारी खेली, वहीं नीतिश राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने आईपीएल के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी की। हालांकि, इस 220 रनों की साझेदारी के बाद भी वे आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली और एबीडिविलियर्स की सबसे बड़ी साझेदारी के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके। साल 2016 में इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुजरात लायंस के खिलाफ रिकॉर्ड 229 रनों की साझेदारी की थी जो आज भी आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है।

ये भी पढ़ें:LSG Vs KKR: आज इकाना में लखनऊ के धुरंधरों से भिड़ेंगे KKR के जाबाज

आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली-एबी डिविलियर्स (2016, बनाम GL) की 229 रनों की साझेदारी और लोकेश राहुल और नीतीश राणा ( 2026 बनाम PBKS) 220 रनों की साझेदारी के बाद तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड एक बार फिर से एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने साल 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 215 रनों की साझेदारी की थी। लिस्ट में चौथे स्थान पर लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक का नाम है, जब इस जोड़ी ने साल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 210 रनों की साझेदारी की थी। आईपीएल के इतिहास में पांचवीं सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साईं सुदर्शन और शुभमन गिल के नाम है। इस जोड़ी ने साल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 210 रनों की साझेदारी की थी।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:SRH ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से रौंदा, बेकार गया वैभव सूर्यवंशी का शतक

आईपीएल के इतिहास की पांच सबसे बड़ी साझेदारियां

विराट कोहली और एबी डिविलियर्स- 2016 बनाम गुजरात लायंस- 229 रन

लोकेश राहुल और नीतिश राणा-2026 बनाम पंजाब किंग्स- 220 रन

एबी डिविलियर्स और विराट कोहली - 2015 बनाम मुंबई इंडियंस- 215*

केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक- 2022 बनाम मुंबई इंडियंस- 210*

साई सुदर्शन और शुभमन गिल- 2024 बनाम चेन्नई सुपर किंग्स- 210 रन

ये भी पढ़ें:IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी से भी अधिक है इस बैटर का स्ट्राइक रेट, टॉप-5 में कौन?

शनिवार दोपहर में खेले गए मुकाबले की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और लोकेश राहुल के नाबाद 152 रन और नीतिश राणा के 44 गेंदों में 91 रनों की बदौलत और अन्य बल्लेबाजों के सहयोग से डीसी ने पंजाब के सामने 265 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, जिसे पंजाब किंग्स ने चार विकेट खोकर 19वें ओवर में ही आसानी से हासिल कर लिया।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।