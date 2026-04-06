KKR vs PBKS LIVE Score: क्या कोलकाता का खुलेगा जीत का खाता? पंजाब की जीत की हैट्रिक पर नजर

6 Apr 2026, 05:02:31 PM IST
KKR vs PBKS Live Score: आज आईपीएल 2026 के 12वां मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) की टक्कर होगी। दोनों टीम शाम साढ़े सात बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने-सामने होंगी। टॉस सात बजे होगा। केकेआर और पीबीकेएस मौजूदा सीजन में अपने तीसरा मैच में मैदान पर उतरेंगी। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता टीम जीत का खाता खोलने की फिराक में होगी। रहाणे ब्रिगेड को पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार झेलनी पड़ी। वहीं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब टीम की जीत की हैट्रिक पर नजर होगी। पीबीकेएस ने गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दी। अय्यर सेना पॉइंट्स टेबल में फिलहाल चौथे स्थान पर है।
तीन बार की चैंपियन केकेआर अपने शुरुआती संघर्ष के लिए शीर्ष तेज गेंदबाजों पेसर मुस्ताफिजुर रहमान, हर्षित राणा, आकाश दीप और मथीशा पथिराना की गैरमौजूदगी को जिम्मेदार ठहरा सकती है लेकिन बड़ा मुद्दा टीम की गलत रणनीति है जिसके कारण टीम ने अब तक अपने दोनों मैच गंवाए हैं। केकेआर को 2024 में ट्रॉफी दिलाने वाले श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करने का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कोलकाता की गेंदबाजी चिंता का विषय थी लेकिन बल्लेबाजों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। रहाणे के सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरने से मिले-जुले नतीजे मिले हैं लेकिन पांचवें नंबर के बाद बल्लेबाज क्रम कमजोर दिख रहा है। बता दें कि कोलकाता बनाम पंजाब मैच पर बारिश का साया है। बारिश के कारण मुकाबला बाधित या रद्द होने या कम ओवरों में होने की आशंका है।
KKR vs PBKS Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स ने आपस में कुल 35 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान केकेआर का पलड़ा भारी रहा। केकेआर ने पीबीकेएस को 21 मैचों में धूल चटाई। वहीं, पंजाब ने कोलकाता से 13 मैच जीते। एक मुकाबला बेनतीजा रहा।
6 Apr 2026, 04:45:00 PM IST
KKR vs PBKS Live Score: पंजाब किंग्स स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसेन, ज़ेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, प्रियांश आर्य, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरज़ई, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।
6 Apr 2026, 04:45:00 PM IST
KKR vs PBKS Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वॉड
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, उमरान मलिक, दक्ष कामरा, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, सौरभ दुबे, रोवमैन पॉवेल, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, मथीशा पथिराना।