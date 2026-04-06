KKR vs PBKS LIVE Score: क्या कोलकाता का खुलेगा जीत का खाता? पंजाब की जीत की हैट्रिक पर नजर

KKR vs PBKS Live Score: आज आईपीएल 2026 के 12वां मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) की टक्कर होगी। दोनों टीम शाम साढ़े सात बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने-सामने होंगी। टॉस सात बजे होगा। केकेआर और पीबीकेएस मौजूदा सीजन में अपने तीसरा मैच में मैदान पर उतरेंगी। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता टीम जीत का खाता खोलने की फिराक में होगी। रहाणे ब्रिगेड को पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार झेलनी पड़ी। वहीं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब टीम की जीत की हैट्रिक पर नजर होगी। पीबीकेएस ने गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दी। अय्यर सेना पॉइंट्स टेबल में फिलहाल चौथे स्थान पर है।

तीन बार की चैंपियन केकेआर अपने शुरुआती संघर्ष के लिए शीर्ष तेज गेंदबाजों पेसर मुस्ताफिजुर रहमान, हर्षित राणा, आकाश दीप और मथीशा पथिराना की गैरमौजूदगी को जिम्मेदार ठहरा सकती है लेकिन बड़ा मुद्दा टीम की गलत रणनीति है जिसके कारण टीम ने अब तक अपने दोनों मैच गंवाए हैं। केकेआर को 2024 में ट्रॉफी दिलाने वाले श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करने का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कोलकाता की गेंदबाजी चिंता का विषय थी लेकिन बल्लेबाजों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। रहाणे के सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरने से मिले-जुले नतीजे मिले हैं लेकिन पांचवें नंबर के बाद बल्लेबाज क्रम कमजोर दिख रहा है। बता दें कि कोलकाता बनाम पंजाब मैच पर बारिश का साया है। बारिश के कारण मुकाबला बाधित या रद्द होने या कम ओवरों में होने की आशंका है।