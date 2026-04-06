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बारिश में धुला KKR vs PBKS मैच तो किसे मिलेगा फायदा? कम से कम कितने ओवर का हो सकता है मैच? जानिए

Apr 06, 2026 11:40 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर बारिश ने कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स मैच में खलल डाला तो कम से कम कितने ओवर का मैच हो सकता है और क्या कट ऑफ टाइम है कि मैच शुरू हो जाए? इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 

बारिश में धुला KKR vs PBKS मैच तो किसे मिलेगा फायदा? कम से कम कितने ओवर का हो सकता है मैच? जानिए

IPL 2026 का 12वां लीग मैच आज यानी सोमवार 6 अप्रैल 2026 को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला जाना है। इस मैच पर बारिश आया है। अब आपके दिमाग में भी सवाल होगा कि अगर ये मैच बारिश में धुला तो क्या होगा? अगर बारिश ने खलल डाला तो कम से कम कितने ओवर का मैच हो सकता है और क्या कट ऑफ टाइम है कि मैच शुरू हो जाए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलने वाले हैं।

1. मैच धुला तो क्या होगा?

अगर कोलकाता वर्सेस पंजाब मैच बारिश में धुला तो फिर एक-एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा। उस एक पॉइंट से कोलकाता का खाता जरूर खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक एक भी पॉइंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में नहीं है। पंजाब किंग्स के पांच पॉइंट हो जाएंगे, जो कि पहले से ही टॉप 4 में है और मैच के बारिश में धुलने पर नंबर वन बन जाएगी, क्योंकि अन्य किसी टीम के पांच या इससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे।

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2. कम से कम कितने ओवर का मैच?

आईपीएल की प्लेइंग कंडीशन्स के मुताबिक, कम से कम 5-5 ओवर का मैच होना चाहिए। अगर इतने-इतने ओवर के मैच के लिए समय नहीं बचता है तो फिर मैच को कॉल्ड ऑफ यानी रद्द कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दे दिया जाएगा। लीग मैचों के लिए वैसे भी कम एक्सटेंडेट टाइम (अतिरिक्त समय) होता है। अगर पहली पारी पूरे 20 ओवर चलती है और दूसरी पारी में 5 ओवर से कम का खेल होता हैऔर फिर मैच शुरू नहीं होता है तो भी उसे रद्द समझा जाएगा, लेकिन 5 ओवर या इससे ज्यादा का खेल दूसरी पारी में होता है तो फिर डकवर्थ लुईस मेथड लगता है।

3. क्या है 5-5 ओवर के लिए कट ऑफ टाइम

आईपीएल के नियमों के हिसाब से 1 घंटे में आमतौर पर 14.1 ओवर होता है। इस तरह करीब 3 घंटे में खेल समाप्त होता है, लेकिन बारिश से बाधित मैचों के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय होता है। उस हिसाब से देखें तो अगर 5-5 ओवर का खेल साढ़े 10 बजे तक शुरू नहीं होता है तो फिर उस मैच को रद्द कर दिया जाता है। कई बार मैदान की परिस्थितियों को देखकर भी मैच को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, कोलकाता के मैदान को पूरा ढक दिया जाता है, जहां पर मैच होने की संभावना बढ़ जाती है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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