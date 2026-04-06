बारिश में धुला KKR vs PBKS मैच तो किसे मिलेगा फायदा? कम से कम कितने ओवर का हो सकता है मैच? जानिए
अगर बारिश ने कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स मैच में खलल डाला तो कम से कम कितने ओवर का मैच हो सकता है और क्या कट ऑफ टाइम है कि मैच शुरू हो जाए? इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
IPL 2026 का 12वां लीग मैच आज यानी सोमवार 6 अप्रैल 2026 को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला जाना है। इस मैच पर बारिश आया है। अब आपके दिमाग में भी सवाल होगा कि अगर ये मैच बारिश में धुला तो क्या होगा? अगर बारिश ने खलल डाला तो कम से कम कितने ओवर का मैच हो सकता है और क्या कट ऑफ टाइम है कि मैच शुरू हो जाए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलने वाले हैं।
1. मैच धुला तो क्या होगा?
अगर कोलकाता वर्सेस पंजाब मैच बारिश में धुला तो फिर एक-एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा। उस एक पॉइंट से कोलकाता का खाता जरूर खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक एक भी पॉइंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में नहीं है। पंजाब किंग्स के पांच पॉइंट हो जाएंगे, जो कि पहले से ही टॉप 4 में है और मैच के बारिश में धुलने पर नंबर वन बन जाएगी, क्योंकि अन्य किसी टीम के पांच या इससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे।
2. कम से कम कितने ओवर का मैच?
आईपीएल की प्लेइंग कंडीशन्स के मुताबिक, कम से कम 5-5 ओवर का मैच होना चाहिए। अगर इतने-इतने ओवर के मैच के लिए समय नहीं बचता है तो फिर मैच को कॉल्ड ऑफ यानी रद्द कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दे दिया जाएगा। लीग मैचों के लिए वैसे भी कम एक्सटेंडेट टाइम (अतिरिक्त समय) होता है। अगर पहली पारी पूरे 20 ओवर चलती है और दूसरी पारी में 5 ओवर से कम का खेल होता हैऔर फिर मैच शुरू नहीं होता है तो भी उसे रद्द समझा जाएगा, लेकिन 5 ओवर या इससे ज्यादा का खेल दूसरी पारी में होता है तो फिर डकवर्थ लुईस मेथड लगता है।
3. क्या है 5-5 ओवर के लिए कट ऑफ टाइम
आईपीएल के नियमों के हिसाब से 1 घंटे में आमतौर पर 14.1 ओवर होता है। इस तरह करीब 3 घंटे में खेल समाप्त होता है, लेकिन बारिश से बाधित मैचों के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय होता है। उस हिसाब से देखें तो अगर 5-5 ओवर का खेल साढ़े 10 बजे तक शुरू नहीं होता है तो फिर उस मैच को रद्द कर दिया जाता है। कई बार मैदान की परिस्थितियों को देखकर भी मैच को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, कोलकाता के मैदान को पूरा ढक दिया जाता है, जहां पर मैच होने की संभावना बढ़ जाती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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