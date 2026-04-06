वरुण और नरेन के बिना 2020 के बाद अपना पहला मैच खेल रही KKR, 6 साल का सिलसिला खत्म
2020 के बाद यह पहली बार हुआ है जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम वरुण चक्रवर्ती या सुनील नरेन के बिना खेली है। पिछले 6 सालों से इन दोनों में से कोई एक लगातार केकेआर की प्लेइंग XI का हिस्सा रहा है।
कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच सोमवार को खेले जा रहे मुकाबले में केकेआर के कप्तान ने दो बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के दो अनुभवी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है। कप्तान रहाणे ने टॉस के वक्त बताया कि हमने आज के मैच के लिए प्लेइंग XI में दो बड़े बदलाव किए हैं। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं। इनकी जगह रोवमैन पॉवेल और नवदीप सैनी को जगह दी गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ने बताया कि वरुण चक्रवर्ती चोटिंल हैं और सुनील नरेन को बुखार आ गया है, इस वजह से इनमें से कोई भी गेंदबाज मैदान पर नजर नहीं आएगा।
6 साल पुराना सिलसिला हुआ खत्म
कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बड़े बदलाव के साथ 6 साल से चले आ रहे सिलसिले को तोड़ दिया है। 2020 के बाद यह पहली बार हुआ है जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन के बिना खेल रही है। पिछले 6 सालों से इन दोनों में से कोई एक लगातार केकेआर की प्लेइंग XI का हिस्सा रहा है। 6 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इन दोनों में से कोई भी मैदान पर नजर नहीं आ रहा है। दोनों एक साथ टीम से बाहर हुए हैं। कोलकाता की टीम के कप्तान ने वरुण और नरेन को प्लेइंग XI से बाहर होने का कारण चोट और बुखार बताया है लेकिन पिछले कुछ महीनों से वरुण चक्रवर्ती की लगातार गिरती फॉर्म और सुनील नरेल के कम होते प्रभाव को देखते हुए कुछ लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि यह कप्तान रहाणे द्वारा लिया गया रणनीतिक फैसला भी हो सकता है। क्योंकि इन दोनों स्पिनर्स की जगह एक पावर हिटर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर और एक विशेषज्ञ गेंदबाज को शामिल किया गया है।
दोनों टीमों की प्लेइंग XI
आज के मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में केकेआर की टीम ने दो बड़े बदलाव किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स की टीम पिछले मुकाबले की अंतिम एकादश के साथ ही मैदान पर उतरने का फैसला किया है।
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी।
पंजाब किंग्स के पास टेबल टॉप करने का मौका
आज पंजाब किंग्स के पास पॉइंट्स टेबल को टॉप करने का मौका है। अगर पंजाब किंग्स यह मुकाबला जीत लेती है तो आईपीएल 2026 में यह टीम की हैट्रिक विन होगी और वह 6 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर होगी। फिलहाल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दो मैचों में लगातार दो जीत और बेहतर रन रेट के साथ 4 अंक अर्जित किए हैं और टॉप पर बनी हुआ है। पंजाब किंग्स के गेंदबाज विजय कुमार वैशाक के पास पर्पल कैप अपने नाम करने का मौका है। फिलहाल पर्पल कैप रवि बिश्नोई के सिर पर है, जबकि ऑरेंज कैप में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज समीर रिजवी का कब्जा है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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