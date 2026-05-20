KKR vs MI Pitch Report: बल्लेबाज बरसेंगे या गेंदबाज करेंगे अटैक? कोलकाता में आज कैसा होगा पिच का मिजाज?
KKR vs MI Pitch Report: कोलकाता में कोलकाता नाइट वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच आज खेला जाना है। इससे पहले जान लीजिए कि कोलकाता की पिच का मिजाज आज कैसा रहने की उम्मीद है।
KKR vs MI Pitch Report: कोलकाता नाइट वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच आज कोलकाता में खेला जाएगा, जो आईपीएल 2026 का 65वां लीग मैच है। यह मैच केकेआर के लिए प्लेऑफ्स की रेस को देखते हुए अहम है, जबकि मुंबई इंडियंस चाहेगी कि टूर्नामेंट को अच्छे नोट पर खत्म किया जाए और कुछ मैच जीते जाएं। एमआई प्लेऑफ्स की रेस से पहले ही बाहर हो गई है। केकेआर के लिए यह मैच बहुत अहम है। ऐसे में मुकाबला कड़ा हो सकता है। इससे पहले आप जान लीजिए के कोलकाता में गेंदबाज अपना दमखम दिखाते हैं या फिर बल्लेबाजों को ही यह मैदान रास आएगा? पिच रिपोर्ट में आप सारी चीजों के बारे में जान लीजिए।
कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 105 मैच खेले गए हैं। इनमें से 44 मैचों में उन टीमों को जीत मिली है, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है, जबकि 59 मैचों में रन चेज करते हुए टीमों को जीत मिली है। रन चेज में जीत प्रतिशत 56 फीसदी से ज्यादा रहता है। यही कारण है कि यहां टीमें टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करना पसंद करती हैं। ओस एक फैक्टर यहां रहता है, जिससे रन चेज आसान होती है।
टॉस की भूमिका कोलकाता में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। ऐसा आंकड़े बताते हैं। 52 मैच टॉस जीतने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 51 मैच टॉस हारने वाली टीम भी जीती है। 2 मुकाबले यहां बारिश की वजह से बेनतीजा रहे हैं। एक मैच तो इसी सीजन यहां बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था।
पहली पारी का औसत स्कोर आईपीएल में 165 से ज्यादा का है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोलकाता में खूब रन बनते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के नियम और मॉर्डन टी20 क्रिकेट को देखते हुए आराम से 200 रन यहां बन सकते हैं। विशाल स्कोर चेज भी आसानी से हो सकता है। 262 रनों का स्कोर भी इस मैदान पर बना है, जबकि 49 रन सबसे कम स्कोर आरसीबी ने यहां बनाया था।
गेंदबाजों के नजरिए से देखें तो 8.60 का इकॉनमी रेट औसतन यहां गेंदबाजों का रहता है, जबकि विकेट चटकाने के लिए करीब 28 रनों का इंतजार उनको करना पड़ता है। 57.63 फीसदी विकेट कोलकाता में तेज गेंदबाजों को मिलते हैं, जबकि करीब 44 फीसदी विकेट यहां स्पिनर चटकाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि स्पिनर यहां हावी हो सकते हैं। दोनों टीमें के पास कुछ अच्छे स्पिनर हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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