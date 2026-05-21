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KKR Vs MI Highlights: कौन जीता कल का मैच? पॉइंट्स टेबल में अब कहां KKR? ऑरेंज-पर्पल कैप की रेस में कौन आगे?

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को और पुख्ता कर लिया है। बुधवार को खेले गए मुकाबले में क्या-क्या हुआ पूरी हाईलाइट्स पढ़िए।

KKR Vs MI Highlights: कौन जीता कल का मैच? पॉइंट्स टेबल में अब कहां KKR? ऑरेंज-पर्पल कैप की रेस में कौन आगे?

आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को और पुख्ता कर लिया है। बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डंस स्टेडियम में खेले गए इस मैच में केकेआर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 147 रन बनाए और मेजबान टीम के सामने 148 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे केकेआर ने मनीष पांडे और रोवमैन पॉवेल की दमदार पारियों की मदद से 18.5 ओवर में ही 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

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रोहित-सूर्या-तिलक-हार्दिक सबकी खराब बैटिंग

इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी खराब रही और शुरुआती चार विकेट 41 रनों के स्कोर पर ही आउट हो गए। रयान रिकल्टन ने जहां 7 गेंद में 6 रनबनाए, वहीं उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा 13 गेंद में 15 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। नमनधीर ने तीन गेंद में खाता ही नहीं खोला, वहीं सूर्यकुमार यादव एक बार फिर निराश करते हुए 6 दिनों में 15 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने 32 गेंद में 20 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 62.50 का रहा। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 27 गेंद में 26 रनों की पारी खेली, जबकि अंत में बिल जैक्स ने 7 गेंद में 14 रन बनाए और कार्बिन बॉश ने 18 गेंद में 32 रन बनाए। उन्होंने तीन चौके और दो छक्के जड़े। दीपक चहर ने 7 गेंद में 10 रनों की पारी खेली। इस तरह मुंबई की टीम जैसे- तैसे 20 ओवर में 147 के स्कोर तक पहुंच सकी।

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केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की

इस मैच में कोलकाता की गेंदबाजों ने पिच से मिल रही मदद का पूरा फायदा उठाया और शानदार गेंदबाजी की। केकेआर ने इस करो या मरो के मुकाबले में कुल 6 गेंदबाजों का उपयोग किया और सभी ने बेहतरीन गेंदबाजी की। सुनील नरेन ने इस मैच में चार ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और एक बहुमूल्य विकेट हासिल किया। वहीं. वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 28 रन खर्चे, जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। कार्तिक त्यागी ने चार ओवर में 37 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं कैमरन ग्रीन ने तीन ओवर की गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर दो विकेट हासिल किए। सौरभ दुबे लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आज के मैच में भी उन्होंने चार ओवर में 34 रन देकर दो विकेट लिए। अनुकूल रॉय ने एक ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें काफी किफायती रहे और सिर्फ छह रन खर्चे।

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पॉवेल और मनीष पांडे के दम पर केकेआर ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य

148 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहला विकेट जल्दी ही आउट हो गया। पहले ही ओवर में दीपक चाहर ने फिन एलेन को पांच गेंद में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटा दिया, जबकि उसके बाद अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों में 21 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। वहीं, आज के मैच में मनीष पांडे ने शानदार बल्लेबाजी की और 33 गेंद में 45 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके जड़े और 136.36 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। कैमरन ग्रीन आज के मैच में कुछ कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन 8 गेंद में चार रन बनाए। वहीं रोवमैन पॉवेल ने मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंद में 40 रन बनाए। उन्होंने चार चौके और दो छक्के जड़े। रिंकू सिंह ने पांच गेंद में नौ रनों की पारी खेली, जबकि तेजस्वी दहिया ने 12 गेंद में 11 रन बनाए और अंत में अंकुल अनुकूल रॉय ने चार गेंद में चार रन की पारी खेली।

मनीष पांडे को दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच

मुश्किल पिच पर 33 गेंद में 45 रनों की शानदार पारी खेलने वाले मनीष पांडे को आज के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके जड़े। सही मायने में इस पिच पर मनीष पांडे ही मैच के असली हीरो रहे।

अंत तक लड़े मुंबई इंडियंस के गेंदबाज

इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अंत तक लड़े लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में केवल 26 रन दिए और एक विकेट हासिल किया, वहीं दीपक चाहर ने तीन ओवर में 23 रन देकर एक विकेट लिया। कार्बिन बॉश ने तीन ओवर में 30 रन दिए और तीन विकेट चटकाए। अल्लाहफर गजनाफर ने चार ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने दो ओवर की गेंदबाजी की और 13 रन खर्चे। वहीं, रघु शर्मा ने दो ओवर में 23 रन खर्च कर दिए, जबकि विल जैक्स ने सिर्फ पांच गेंदें की जिसमें सात रन खर्चे। मुंबई की आज के मैच में गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन इसके पास स्कोर ही कम था डिफेंड करने के लिए।

जीत के साथ बढ़ गई हैं प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें

इस शानदार जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी जिंदा है। यह टीम अगर अपना आखिरी मुकाबला जीत लेती है तो वह 15 अंकों तक पहुंच जाएगी और इसके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस कुछ सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए बढ़ जाएंगे। अगर मुंबई इंडियंस की टीम राजस्थान रॉयल्स को अगला मुकाबला हरा देती है और पंजाब किंग्स अपना अगला मैच हार जाती है तब कोलकाता नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका बन जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ में क्वालीफाई कर चुके हैं, जबकि अब सिर्फ एक स्पॉट ही बचा है। आज के मैच में जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल में छठवें स्थान पर पहुंच गई है।

वैभव सूर्यवंशी के सिर पर है ऑरेंज कैप

आज के मैच से ऑरेंज कैप की लिस्ट में कोई खता प्रभाव नहीं पड़ा है और अब भी ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के सिर पर है जिन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 44.54 की औसत से 579 रन 236.33 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जिसमें 50 और 53 छक्के जड़े हैं।

बल्लेबाजमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
वैभव सूर्यवंशी131357944.54236.335053
मिचेल मार्श131356343.31163.195136
हेनरिक क्लासेन131355550.45155.904425
साई सुदर्शन131355446.17157.835525
शुभमन गिल121255246.00160.475027
विराट कोहली131354254.20164.745721
केएल राहुल131353344.42171.945127
अभिषेक शर्मा131350742.25201.994638
ईशान किशन131349037.69179.494926
संजू सैससन131347747.70166.205324

भुवनेश्वर कुमार के पास है पर्पल कैप

ऑरेंज कैप की रेस में भी कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला है, हालांकि कार्तिक त्यागी ने टॉप फाइव में एंट्री मार दी है और उनके नाम 18 विकेट हो गए हैं। पर्पल कैप अब भी भुवनेश्वर कुमार के सिर पर सजी है, जिन्होंने 13 मैचों में 51 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 24 विकेट 16.38 की शानदार औसत के साथ चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक चार विकेट हॉल भी हासिल किया है।

गेंदबाजमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरनचार विकेट हॉल5 विकेट हॉल
भुवनेश्वर कुमार1351.03062416.3839310
कगिसो रबाडा1350.03002121.9546100
अंशुल कंबोज1346.22782023.7047400
जोफ्रा आर्चर1348.02881824.3943900
कार्तिक त्यागी1347.02821824.6144300
ईशान मलिंगा1346.22781725.5343410
राशिद खान1345.52751624.9439910
प्रिंस यादव1349.02941626.6942700
सुनील नरेन1247.02821421.5030100
मोहम्मद सिराज1348.02881429.4341200

पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है आरसीबी, KKR-MI कहां?

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अभी 18 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 16 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस दूसरे और 16 ही अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स के 14 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर बनी हुई है। पंजाब किंग्स 13 अंकों और बेहतर रन रेट के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 13 ही अंकों के साथ छठवें स्थान पर बनी हुई है। उसके पंजाब किंग से कम रन रेट हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंकों के साथ छठवें स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के भी 12 अंक है और वह सातवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस के आठ अंक हैं और वह नवे स्थान पर है। वहीं, लखनऊ सुपर जेंट्स के भी 8 अंक है और वह 10वें स्थान पर है। दोनों टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं। पूरी प्वाइंट्स टेबल की लिस्ट नीचे दी गई है।

स्थिति टीमकुल मैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंकहालिया फॉर्म
1 आरसीबी139401.06518WWWLL
2 जीटी138500.40016LWWWW
3 एसआरएच138500.35016WLWLW
4 आरआर137600.08314WLLLW
5 पीबीकेएस136610.22713LLLLL
6 केकेआर136610.01113WWLWW
7 सीएसके13670-0.01612LLWWW
8 डीसी13670-0.87112WWLLW
9 एमआई13490-0.5108LWLWL
10 एलएसजी13490-0.7028LWLWL
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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