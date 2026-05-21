KKR Vs MI Highlights: कौन जीता कल का मैच? पॉइंट्स टेबल में अब कहां KKR? ऑरेंज-पर्पल कैप की रेस में कौन आगे?

आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को और पुख्ता कर लिया है। बुधवार को खेले गए मुकाबले में क्या-क्या हुआ पूरी हाईलाइट्स पढ़िए।

आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को और पुख्ता कर लिया है। बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डंस स्टेडियम में खेले गए इस मैच में केकेआर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 147 रन बनाए और मेजबान टीम के सामने 148 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे केकेआर ने मनीष पांडे और रोवमैन पॉवेल की दमदार पारियों की मदद से 18.5 ओवर में ही 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

रोहित-सूर्या-तिलक-हार्दिक सबकी खराब बैटिंग इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी खराब रही और शुरुआती चार विकेट 41 रनों के स्कोर पर ही आउट हो गए। रयान रिकल्टन ने जहां 7 गेंद में 6 रनबनाए, वहीं उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा 13 गेंद में 15 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। नमनधीर ने तीन गेंद में खाता ही नहीं खोला, वहीं सूर्यकुमार यादव एक बार फिर निराश करते हुए 6 दिनों में 15 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने 32 गेंद में 20 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 62.50 का रहा। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 27 गेंद में 26 रनों की पारी खेली, जबकि अंत में बिल जैक्स ने 7 गेंद में 14 रन बनाए और कार्बिन बॉश ने 18 गेंद में 32 रन बनाए। उन्होंने तीन चौके और दो छक्के जड़े। दीपक चहर ने 7 गेंद में 10 रनों की पारी खेली। इस तरह मुंबई की टीम जैसे- तैसे 20 ओवर में 147 के स्कोर तक पहुंच सकी।

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केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की इस मैच में कोलकाता की गेंदबाजों ने पिच से मिल रही मदद का पूरा फायदा उठाया और शानदार गेंदबाजी की। केकेआर ने इस करो या मरो के मुकाबले में कुल 6 गेंदबाजों का उपयोग किया और सभी ने बेहतरीन गेंदबाजी की। सुनील नरेन ने इस मैच में चार ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और एक बहुमूल्य विकेट हासिल किया। वहीं. वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 28 रन खर्चे, जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। कार्तिक त्यागी ने चार ओवर में 37 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं कैमरन ग्रीन ने तीन ओवर की गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर दो विकेट हासिल किए। सौरभ दुबे लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आज के मैच में भी उन्होंने चार ओवर में 34 रन देकर दो विकेट लिए। अनुकूल रॉय ने एक ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें काफी किफायती रहे और सिर्फ छह रन खर्चे।

पॉवेल और मनीष पांडे के दम पर केकेआर ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य 148 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहला विकेट जल्दी ही आउट हो गया। पहले ही ओवर में दीपक चाहर ने फिन एलेन को पांच गेंद में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटा दिया, जबकि उसके बाद अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों में 21 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। वहीं, आज के मैच में मनीष पांडे ने शानदार बल्लेबाजी की और 33 गेंद में 45 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके जड़े और 136.36 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। कैमरन ग्रीन आज के मैच में कुछ कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन 8 गेंद में चार रन बनाए। वहीं रोवमैन पॉवेल ने मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंद में 40 रन बनाए। उन्होंने चार चौके और दो छक्के जड़े। रिंकू सिंह ने पांच गेंद में नौ रनों की पारी खेली, जबकि तेजस्वी दहिया ने 12 गेंद में 11 रन बनाए और अंत में अंकुल अनुकूल रॉय ने चार गेंद में चार रन की पारी खेली।

मनीष पांडे को दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच मुश्किल पिच पर 33 गेंद में 45 रनों की शानदार पारी खेलने वाले मनीष पांडे को आज के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके जड़े। सही मायने में इस पिच पर मनीष पांडे ही मैच के असली हीरो रहे।

अंत तक लड़े मुंबई इंडियंस के गेंदबाज इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अंत तक लड़े लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में केवल 26 रन दिए और एक विकेट हासिल किया, वहीं दीपक चाहर ने तीन ओवर में 23 रन देकर एक विकेट लिया। कार्बिन बॉश ने तीन ओवर में 30 रन दिए और तीन विकेट चटकाए। अल्लाहफर गजनाफर ने चार ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने दो ओवर की गेंदबाजी की और 13 रन खर्चे। वहीं, रघु शर्मा ने दो ओवर में 23 रन खर्च कर दिए, जबकि विल जैक्स ने सिर्फ पांच गेंदें की जिसमें सात रन खर्चे। मुंबई की आज के मैच में गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन इसके पास स्कोर ही कम था डिफेंड करने के लिए।

जीत के साथ बढ़ गई हैं प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें इस शानदार जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी जिंदा है। यह टीम अगर अपना आखिरी मुकाबला जीत लेती है तो वह 15 अंकों तक पहुंच जाएगी और इसके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस कुछ सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए बढ़ जाएंगे। अगर मुंबई इंडियंस की टीम राजस्थान रॉयल्स को अगला मुकाबला हरा देती है और पंजाब किंग्स अपना अगला मैच हार जाती है तब कोलकाता नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका बन जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ में क्वालीफाई कर चुके हैं, जबकि अब सिर्फ एक स्पॉट ही बचा है। आज के मैच में जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल में छठवें स्थान पर पहुंच गई है।

वैभव सूर्यवंशी के सिर पर है ऑरेंज कैप आज के मैच से ऑरेंज कैप की लिस्ट में कोई खता प्रभाव नहीं पड़ा है और अब भी ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के सिर पर है जिन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 44.54 की औसत से 579 रन 236.33 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जिसमें 50 और 53 छक्के जड़े हैं।

बल्लेबाज मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के वैभव सूर्यवंशी 13 13 579 44.54 236.33 50 53 मिचेल मार्श 13 13 563 43.31 163.19 51 36 हेनरिक क्लासेन 13 13 555 50.45 155.90 44 25 साई सुदर्शन 13 13 554 46.17 157.83 55 25 शुभमन गिल 12 12 552 46.00 160.47 50 27 विराट कोहली 13 13 542 54.20 164.74 57 21 केएल राहुल 13 13 533 44.42 171.94 51 27 अभिषेक शर्मा 13 13 507 42.25 201.99 46 38 ईशान किशन 13 13 490 37.69 179.49 49 26 संजू सैससन 13 13 477 47.70 166.20 53 24

भुवनेश्वर कुमार के पास है पर्पल कैप ऑरेंज कैप की रेस में भी कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला है, हालांकि कार्तिक त्यागी ने टॉप फाइव में एंट्री मार दी है और उनके नाम 18 विकेट हो गए हैं। पर्पल कैप अब भी भुवनेश्वर कुमार के सिर पर सजी है, जिन्होंने 13 मैचों में 51 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 24 विकेट 16.38 की शानदार औसत के साथ चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक चार विकेट हॉल भी हासिल किया है।

गेंदबाज मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन चार विकेट हॉल 5 विकेट हॉल भुवनेश्वर कुमार 13 51.0 306 24 16.38 393 1 0 कगिसो रबाडा 13 50.0 300 21 21.95 461 0 0 अंशुल कंबोज 13 46.2 278 20 23.70 474 0 0 जोफ्रा आर्चर 13 48.0 288 18 24.39 439 0 0 कार्तिक त्यागी 13 47.0 282 18 24.61 443 0 0 ईशान मलिंगा 13 46.2 278 17 25.53 434 1 0 राशिद खान 13 45.5 275 16 24.94 399 1 0 प्रिंस यादव 13 49.0 294 16 26.69 427 0 0 सुनील नरेन 12 47.0 282 14 21.50 301 0 0 मोहम्मद सिराज 13 48.0 288 14 29.43 412 0 0

पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है आरसीबी, KKR-MI कहां? पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अभी 18 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 16 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस दूसरे और 16 ही अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स के 14 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर बनी हुई है। पंजाब किंग्स 13 अंकों और बेहतर रन रेट के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 13 ही अंकों के साथ छठवें स्थान पर बनी हुई है। उसके पंजाब किंग से कम रन रेट हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंकों के साथ छठवें स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के भी 12 अंक है और वह सातवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस के आठ अंक हैं और वह नवे स्थान पर है। वहीं, लखनऊ सुपर जेंट्स के भी 8 अंक है और वह 10वें स्थान पर है। दोनों टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं। पूरी प्वाइंट्स टेबल की लिस्ट नीचे दी गई है।