टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार; KKR vs GT मैच में बने कुल 465 रन, लगे 34 छक्के और 6 अर्धशतक
KKR vs GT मैच हाईस्कोरिंग रहा। दोनों टीमों ने मिलाकर 465 रन बनाए। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान एक भी बल्लेबाज शतक नहीं जड़ पाया। 6 बल्लेबाजों ने फिफ्टी जड़ी और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया।
कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का मैच ऐतिहासिक रहा। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए फिन एलन की तूफानी पारी के दम पर 247 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में जीटी की टीम भी 200 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही, मगर वह टारगेट से 29 रन दूर रह गई। गुजरात ने 218 रन पर घुटने टेक दिए। KKR vs GT मैच के दौरान दोनों टीमों ने मिलकर 465 रन बोर्ड पर लगाए, जिसमें 34 छक्के शामिल थे। इसमें कोई खास बात नहीं है, टी20 क्रिकेट में इससे पहले एक मैच में इससे ज्यादा रन और छक्के पड़ चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि केकेआर वर्सेस जीटी के इस मैच में कोई शतक नहीं लगा, जबकि 6 बल्लेबाजों ने 50 रन का आंकड़ा पार किया।
टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब 6 खिलाड़ी 50 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे।
केकेआर और जीटी दोनों के लिए 3-3 बल्लेबाजों ने ठोकी फिफ्टी
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फिन एलन ने 35 गेंदों पर 93 रनों की धुआंधार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 10 छक्के लगाए।
वहीं अंगकृश रघुवंशी ने नाबाद 82 रन बनाए। उन्होंने 44 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 7 छक्के लगाए।
केकेआर के लिए तीसरा अर्धशतक कैमरन ग्रीन ने जड़ा। उन्होंने 28 गेंदों पर 3 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 52 रन बनाए।
बात गुजरात टाइटंस की करें तो, उनके लिए कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ने अर्धशतक ठोके।
गिल ने 49 गेंदों पर 5 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 85 रनों की पारी खेली। वहीं दूसरा अर्धशतक जोस बटलर ने जड़ा। उन्होंने 35 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए।
साई सुदर्शन ने जीटी के लिए तीसरा अर्धशतक जड़ा। वह पारी के बीच रिटायर हर्ट हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने बाद में आकर अपना अर्धशतक पूरा किया। साई सुदर्शन ने 28 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रन बनाए।
टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक मैच में इतने बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रन बनाए हो!
IPL 2026 इतिहास रचने की दहलीज पर
आईपीएल 2026 में अभी तक 52 बार 200 रन का आंकड़ा पार हो चुका है। पिछले सीजन भी इतनी ही बार यह कारनामा हुआ था। अभी इस सीजन 74 मैच और खेले जाने हैं। ऐसे में आईपीएल 2026 में 200+ स्कोर का एक नया रिकॉर्ड सेट किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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