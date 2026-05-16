KKR vs GT Pitch Report: कोलकाता में आज गेंदबाजों का चलेगा सिक्का या बल्लेबाज करेंगे अटैक? जानिए पिच रिपोर्ट में
KKR vs GT Pitch Report: कोलकाता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स मैच है। प्लेऑफ्स की रेस को ध्यान में रखते हुए यह मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। इससे पहले पिच का मिजाज जान लीजिए।
Kolkata Pitch Report: आईपीएल 2026 का 60वां लीग मैच आज यानी शनिवार 16 मई को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला जाएगा। यह कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स मैच है। केकेआर की टीम प्लेऑफ्स की रेस में बने रहने के लिए मुकाबला जीतना चाहेगी, जबकि गुजरात की टीम प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करने उतरेगी। यही कारण है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। इससे पहले आप जान लीजिए कि यहां गेंदबाजों का सिक्का चलेगा या बल्लेबाजों की बल्ले-बल्ले होगी? कोलकाता की पिच रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
कोलकाता के ईडन गार्डेंस में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 104 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 43 मैचों में उन टीमों को जीत मिली है, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है, जबकि रन चेज करते हुए 59 टीमों को जीत मिली है। रन चेज में जीत प्रतिशत 41.35 फीसदी से बढ़कर 56.73 फीसदी हो जाता है। दो मैच कोलकाता में बेनतीजा भी बारिश की वजह से रहे हैं। इस मुकाबले पर भी बारिश का साया है, क्योंकि मैच से एक दिन पहले खूब बारिश कोलकाता में हुई है।
हालांकि, टॉस का इतना फर्क यहां नहीं पड़ता है, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम 52 मैच जीती है, जबकि टॉस हारने वाली टीम 50 मैच जीती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टॉस की भूमिका यहां इतनी ज्यादा नहीं होती। हालांकि, टॉस जीतकर यहां रन चेज करना ही टीमें पसंद करती हैं, क्योंकि ड्यू एक बड़ा फैक्टर यहां होता है।
रनों के लिहाज से देखें तो पहली पारी का औसत स्कोर यहां 165 के करीब का है। इम्पैक्ट प्लेयर को देखते हुए इसमें 25 से 30 रन और जोड़े जा सकते हैं। एक पारी में 262 रन भी यहां बने हैं। पंजाब किंग्स ने यहां हाई स्कोर बनाया था। हालांकि, 49 रनों का स्कोर भी यहां पूरी पारी में बना है, जो आरसीबी के नाम दर्ज है। साल 2017 में यह स्कोर आरसीबी ने बनाया था। आईपीएल के इतिहास का यह सबसे कम स्कोर है।
गेंदबाजों के नजरिए से देखें तो 27.88 की औसत यहां प्रति विकेट है, जबकि रन रेट गेंदबाजों का 8.57 है। हालांकि, मौजूदा समय की क्रिकेट को देखें और इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को ध्यान में रखें तो यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। पहले स्पिनरों को यहां मदद मिलती थी, लेकिन अब तेज गेंदबाज यहां अच्छी गेंदबाजी करते हैं। केकेआर को ही इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनके स्पिनर यहां कारगर साबित नहीं हुए हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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