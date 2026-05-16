IPL 2026 प्लेऑफ की पहली सीट आज हो सकती है बुक, बढ़ेगी CSK, PBKS और RR जैसी टीमों की धड़कनें

गुजरात टाइटंस आज आईपीएल 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन सकती है। जीटी का सामना आज केकेआर से होना है। अगर गुजरात जीतती है तो कोलकाता टूर्नामेंट से अधिकारिक रूप से बाहर हो जाएगी।

IPL 2026 का 60वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। इस मैच के जरिए आज आईपीएल 2026 प्लेऑफ की पहली सीट बुक हो सकती है। यह सीट शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी बुक सकती है। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 16 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर बनी हुई है। अगर आज जीटी केकेआर को हराने में कामयाब रहती है तो वह 18 अंकों पर पहुंच जाएगी। इस स्थिति में उन्हें प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा। वहीं हार के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अधिकारिक रूप से बाहर हो जएगी। गुजरात की जीत से सीएसके, पीबीकेएस और आरआर की धड़कने बढ़ जाएगी, जो प्लेऑफ की रेस में है।

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गुजरात टाइटंस को कैसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट? शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस की नजरें आज कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर 2 अंक बटौरने पर होगी। इन 2 पॉइंट्स के साथ जीटी कुल 18 अंकों तक पहुंच जाएगी।

प्लेऑफ की रेस में शामिल 8 टीमों में से अब सिर्फ 4 टीमें ही ऐसी रह गईं हैं, जो 18 या उससे अधिक अंकों तक पहुंच सकती है। ऐसे में जीत के साथ गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी।

गुजरात के अलावा 18 या उससे ज्यादा अंकों तक डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम ही पहुंच सकती है।

जीटी की जीत से क्यों बढ़ेगी दूसरी टीमों की धड़कनें? गुजरात टाइटंस अगर आज जीतती है तो वह प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, वहीं केकेआर टूर्नामेंट से बाहर हो जएगी। ऐसे में बचे तीन पायदानों के लिए 6 टीमें रह जाएगी। जैसे-जैसे प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों की संख्य बढ़ेगी वैसे-वैसे पॉइंट्स टेबल में नीचे रहने वाली टीमों की धड़कने बढ़ेगी।

फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की किस्मत उनके हाथों में है। उनके पास 18 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है। मगर पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ऐसा नहीं है।

पंजाब अब अधिकतम 17 तो चेन्नई 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। ऐसे में उन्हें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा।