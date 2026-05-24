KKR vs DC Pitch Report: कोलकाता में कहर बरपाएंगे गेंदबाज या बल्लेबाजों का चलेगा सिक्का? ये है पिच रिपोर्ट
KKR vs DC Pitch Report:कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स IPL 2026 मैच आज होना है, जो इस सीजन का आखिरी लीग मैच होगा। इस मैच के दौरान पिच का मिजाज कैसा रह सकता है? ये जान लीजिए।
KKR vs DC Pitch Report: कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच आज कोलकाता में होना है। इस मैच का महत्व आईपीएल 2026 में तभी होगा, जब आज दोपहर को होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स को हरा दे। आरआर के हारने पर ही कोलकाता के प्लेऑफ्स में जाने के चांस बनेंगे। उस केस में मैच ज्यादा दिलचस्प होगा। वैसे भी यह आईपीएल 2026 का आखिरी लीग मैच है। ऐसे में आप इस मुकाबले से पहले जान लीजिए कि कोलकाता की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? गेंदबाजों को फायदा पहुंचने वाला है या बल्लेबाज अपना रौद्र रूप दिखाएंगे?
कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास के कुल 106 मैच खेले गए हैं। इनमें से दो मैचों का नतीजा बारिश की वजह से नहीं निकला था, लेकिन बाकी मैचों में हार-जीत देखने को जरूर मिली है। 44 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 60 मैचों में रन चेज में जीत मिली है। 41.51 फीसदी मैचों में जीत पहले बल्लेबाजी करते हुए मिली है और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 56.60 फीसदी मैच जीते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि रन चेज यहां फायदे का सौदा है।
टॉस की भूमिका आईपीएल के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो कोलकाता में कुछ ज्यादा नहीं है। 53 मैच टॉस जीतने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 51 मैच टॉस हारने वाली टीम जीती है। ऐसे में कुछ बड़ा फर्क टॉस के मामले में नहीं दिखता। हालांकि, रन चेज यहां मैच जीतने का एक बड़ा फैक्टर मानी जाती है। साल 2026 के ही आंकड़ों को देखें तो पांच मैचों का नतीजा निकला है, जिसमें से 3 बार रन चेज हुई है, लेकिन दो बार 200 से ज्यादा रन बनाने पर पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती हैं।
पहली पारी का औसत स्कोर कोलकाता में आईपीएल में 165 से ज्यादा का है। हालांकि, दूसरी पारी का औसत स्कोर तो और भी कम है, लेकिन यहां रन चेज में फिर भी फायदा मिलता है। इसका कारण यह है कि जब पहली पारी में कोई टीम विशाल स्कोर बना देती है तो दूसरी टीम उसके आसपास नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा इम्पैक्ट प्लेयर रूल और आज के क्रिकेट को देखते हुए 165 को हम 190 प्लस मानकर चल सकते हैं।
गेंदबाजों के नजरिए से देखें तो 8.59 का इकॉनमी रेट यहां गेंदबाजों का औसतन रहता है। इसके अलावा विकेट के लिए गेंदबाजों को करीब 28 रनों तक इंतजार करना होगा। 58 फीसदी के करीब विकेट यहां तेज गेंदबाजों को मिलते हैं, जबकि स्पिनरों को 42 फीसदी विकेट ही मिलते हैं। इस तरह यहां तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों का भी बोलबाला रहता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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