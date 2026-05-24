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KKR vs DC LIVE Score: आखिरी लीग मुकाबले में कोलकाता के सामने होगी दिल्ली, ईडन गार्डन्स में मचेगा धमाल

KKR vs DC LIVE Score: आईपीएल 2026 का आखिरी लीग मुकाबला रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली की टीम टूर्नामेंट से बाहर है, जबकि कोलकाता के पास क्वालीफायर में पहुंचने का मौका है।

KKR vs DC LIVE Score: आखिरी लीग मुकाबले में कोलकाता के सामने होगी दिल्ली, ईडन गार्डन्स में मचेगा धमाल

KKR vs DC LIVE Score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान |
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KKR vs DC LIVE Score: कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का 70वां मुकाबला रविवार को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते खुले हैं। कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। केकेआर के अभी 13 अंक हैं और उसकी टीम दिल्ली पर जीत हासिल करके 15 अंक तक पहुंच सकती है, हालांकि कोलकाता को पंजाब से बेहतर नेट रन रेट करना होगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई से अपने अंतिम मुकाबले में भिड़ रही अगर राजस्थान मुकाबला जीतती है तो वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी।

KKR vs DC LIVE Score: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

KKR vs DC LIVE Score: कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रविवार को आईपीएल 2026 का 70वां मुकाबला खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला साढ़े सात बजे शुरू होगा।

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