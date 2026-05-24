KKR vs DC LIVE Score: आखिरी लीग मुकाबले में कोलकाता के सामने होगी दिल्ली, ईडन गार्डन्स में मचेगा धमाल

KKR vs DC LIVE Score: कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का 70वां मुकाबला रविवार को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते खुले हैं। कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। केकेआर के अभी 13 अंक हैं और उसकी टीम दिल्ली पर जीत हासिल करके 15 अंक तक पहुंच सकती है, हालांकि कोलकाता को पंजाब से बेहतर नेट रन रेट करना होगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई से अपने अंतिम मुकाबले में भिड़ रही अगर राजस्थान मुकाबला जीतती है तो वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी।