KKR vs DC Highlights: कौन जीता कल का मैच? कोलकाता-दिल्ली बाहर; ऑरेन्ज-पर्पल कैप में बदलाव

दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी लीग मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हराया। राजस्थान के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करते हुए दिल्ली और कोलकाता का सफर खत्म हो गया था।

KKR vs DC Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स का छठे स्थान और केकेआर का सातवें स्थान पर सीजन समाप्त हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मात्र पांच ओवर में 35 रन पर 7 विकेट खो दिए। 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वे 163 रन पर ढेर हो गए, जबकि एक समय वे जीत के साथ सीजन खत्म करने के लिए मज़बूत दिख रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स (सात जीत, सात हार) इस जीत से केकेआर को पीछे छोड़कर तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई। केकेआर 14 मैच में छह जीत से सातवें स्थान पर रहीं

कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव ने कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिए। कुलदीप हैट्रिक लेने से चूक गए। कुलदीप ने रहाणे के बाद रिंकू यादव को आउट किया और हैट्रिक बनाने से चूक गए क्योंकि अभिषेक पोरेल ने तेजस्वी दहिया का कैच छोड़ दिया। कुलदीप ने कैमरन ग्रीन को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। लुंगी एनगिडी ने 3.4 ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट झटके।

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दिल्ली ने बनाए 203 रन दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 203 रन बनाए। दिल्ली की पारी के दौरान पावरप्ले में ही पता चल गया था कि इस मुकाबले का नतीजा का असर पॉइंट्स टेबल पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली थी। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 30 गेंद में 60 रन की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने 18 गेंद में 22 रन बनाए। साहिल परख ने 17 गेंद में 24 रन बनाए। कप्तान अक्षर पटेल ने 25 गेंद में 39 रन की पारी खेली। डेविड मिलर ने आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाए। उन्होंने 19 गेंद में 28 रन बनाए।

कुलदीप हैट्रिक से चूके कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत मिली। फिन एलन और अजिंक्य रहाणे के बीच 43 रन की साझेदारी हुई। कप्तान अजिंक्य रहाणे (63 रन, 39 गेंद, चार चौके, चार छक्के) के सत्र के दूसरे अर्धशतक के बावजूद केकेआर की टीम 18.4 ओवर में 163 रन पर सिमट गई। केकेआर ने अंतिम सात विकेट 35 रन के अंदर गंवा दिए। रहाणे के अलावा केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। रोवमैन पॉवेल ने रन आउट होने से पहले 29 रन बनाए। केकेआर ने 10 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 98 रन बना लिए थे। कुलदीप के रहाणे को 14वें ओवर में आउट करने के बाद केकेआर के विकेट पतन का सिलसिला शुरू हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 14वें ओवर में कुलदीप यादव हैट्रिक लेने से चूक गए। उन्होंने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह को लगातार गेंदों पर आउट किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी कुलदीप ने तेजस्वी को फंसा लिया था लेकिन अभिषेक पोरेल ने कैच छोड़ दिया।