KKR काट सकती है पंजाब का प्लेऑफ्स से पत्ता, जानें कितने अंतर से जीतना होगा आज कोलकाता को?
KKR Playoffs Scenario: राजस्थान रॉयल्स की किस्मत अपने हाथ में है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स का सिनेरियो क्या है? इसके बारे में जान लीजिए।
KKR Playoffs Scenario: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के लीग फेज का समापन आज यानी सोमवार 24 मई को हो जाएगा। लीग फेज के आखिरी दिन पता चलेगा कि कौन सी चार टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करेंगी। तीन टीमें कन्फर्म हो गई हैं, लेकिन आज के मैच के नतीजों के बाद पता चलेगा कि कौन सी चौथी टीम प्लेऑफ्स में पहुंचेगी। अभी तीन टीमें एक पायदान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इनमें से एक टीम अपने दम पर प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है, जबकि दो टीमों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ऐसे में जान लीजिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर कैसे प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है।
दरअसल, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स तीन ऐसी टीमें हैं, जो चौथे पायदान के लिए लड़ रही हैं। पंजाब किंग्स ने अपने सभी मुकाबले खेल लिए हैं। पंजाब किंग्स को अब एमआई वर्सेस आरआर और केकेआर वर्सेस डीसी मैच के नतीजे का इंतजार करना है। राजस्थान रॉयल्स के पास अपने दम पर प्लेऑफ्स में पहुंचने का मौका है। अगर एमआई को राजस्थान ने हरा दिया तो आरआर टॉप 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। वहीं, हारने पर आरआर एलिमिनेट हो जाएगी और फिर पंजाब किंग्स और कोलकाता के प्लेऑफ्स में जाने के चांस होंगे।
कैसे प्लेऑफ्स में पहुंचेगी केकेआर?
कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर प्लेऑफ्स का टिकट चाहिए तो उन्हें दुआ करनी होगी कि मुंबई इंडियंस आज राजस्थान रॉयल्स को हरा दे। इसके अलावा कोलकाता को दिल्ली के खिलाफ बड़ी जीत चाहिए होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि पंजाब किंग्स के पहले से 15 पॉइंट्स हैं और दिल्ली को हराकर कोलकाता के भी 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस दौरान केकेआर को यह ध्यान रखना होगा कि अगर दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बना लिए तो उस लक्ष्य को 12 से 12.4 ओवर में हासिल करना होगा। अगर दिल्ली ने रन चेज किया तो केकेआर को 200 रन बनाकर 77 रन पहले दिल्ली को ढेर करना होगा या रोकना होगा। तभी कोलकाता का नेट रन रेट पंजाब से आगे होगा। अन्यथा पंजाब को प्लेऑफ्स का टिकट मिल जाएगा।
पंजाब की टीम दुआ करेगी कि राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच हार जाए, जबकि केकेआर को जीत भी मिले तो करीबी मिले। इस तरह पंजाब को प्लेऑफ्स का टिकट मिल जाएगा। अन्यथा पंजाब की टीम राजस्थान के जीतने पर एलिमिनेट हो जाएगी। केकेआर के ऊपर दिए गए सिनेरियो के अनुसार जीतने पर भी पंजाब की टीम बाहर हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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